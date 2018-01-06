Boğaz manzaralı malikane yaptırıyor

Görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye
Başkanı Murat Hazinedar
, cebinden para çıkmadan elde ettiği İstanbul Boğazı
manzaralı arsada malikane yaptırıyor. Hazinedar'ın malikanesi, Ortaköy Itri Sokak üzerinde bulunuyor. Malikanenin olduğu yerde 1953'te kurulan Ortaköy Konut Yapı Kooperatifi var. İddiaya göre; Hazinedar, kooperatifteki 2 katlı bir binayı Süzer Holding'ten aldı.
FETÖ'CÜ ŞİRKETE ÇIKAR İDDİASI
Bu bina 450 metrekarelik bir arsa üzerindeydi. Bitişiğinde ise üzerinde yıkık bir bina olan 680 metrekarelik arsa vardı. Hazinedar, bu arsayı 2 kardeş Y.E. ve K.E.'den cebinden para çıkmadan aldı. Karşılığında ise 2 kardeşin ortak olduğu FETÖ'cü inşaat şirketine çıkar sağladı. Şirketin Fulya'da 4 kat inşaat müsaadesi olan yerine 12 kat inşaat izni verdi. Ardından 2 arsayı birleştirdi ve inşaat ruhsatı çıkarttı. Sonuçta da eski belediye başkanının yıkıp inşaat müsaadesi vermediği alanda 2 katı yer altında olmak üzere 5 katlı bir malikane inşaatına başladı. İnşaatın yoldan 2.5 metre geriye çekilmesi gerekiyordu ancak kural ihlal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ihlali yerinde belirleyip işlem yaptı ancak sonuç değişmedi.
200 BİN DOLARA KAT ARTIŞI...
İnşaatın çevresindeki 2 katlı binalarda tadilat dahi yapılmasına izin verilmiyor. Ancak 70 metre mesafedeki 2 katlı bir binaya da 5 kat verildi. İddiaya göre; bu usulsüz işin izni için de görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi 200 bin dolar aldı. Boğaz'a nazır ve havuzlu 8 malikanenin çevresi, kale duvarını andıran istinat duvarıyla örülü. Bu duvarın yapımında da kaldırım ihlal edildi.
'KIYAK KARŞILIĞI VİLLA'
Görevden
uzaklaştırılan CHP'li
Beşiktaş Belediye Başkanı
Murat Hazinedar ile meclis
üyeleri Hüseyin Avni Sipahi
ve Çetin Kırışgil hakkında mülkiye müfettişlerinin
hazırladığı raporda, Hazinedar'ın
'kıyaklarına' da yer verildi. Buna göre Murat
Hazinedar, sosyetik Gülmanlar ailesinin
İstanbul Ortaköy'deki
Nest Konakları'nda
imar planında park
alanı olarak görülen 3
dönümlük kamu arazisine
yüzme havuzu, tenis kortu
ve basketbol sahası inşa edilmesine
göz yumdu. Hazinedar, bunun karşılığında
Gülmanlar'ın Bodrum'da inşa ettiği
lüks Doğalkaya Evleri'nden 2.5 milyon euroluk
bir villa aldı.
Aynı siteden Sipahi de bir villa aldı ve 2
isim son 2 yıldır tatillerini bu sitede geçiriyor.
Müfettiş raporlarında, Murat Hazinedar'ın bu
villanın tapusunu üzerine almadığı, site yönetimine
kendi banka hesabı üzerinden aidat
gönderdiği iddiası da yer aldı.
Doğalkaya Evleri, Gündoğan'ın en güzel
lokasyonunda bulunuyor. 15 villadan oluşan
sitede 12 bin fidanlı teraslar, bahçeler, 235
m2'lik tuzlu su havuzu ve her türlü sosyal
imkân bulunuyor var.