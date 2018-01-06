Çavuşoğlu-Gabriel ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya'nın PKK'ya karşı attığı son adımları memnuniyetle karşılıyoruz . Aynı şekilde Adil Öksüz'ün aranan kişiler listesine alınması da bunun bir adımı. Ama her iki konuda da Almanya'dan daha da beklentilerimiz var." dedi. Çavuşoğlu, Almanya'nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Alman mevkidaşının memleketi olan Goslar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tarih boyunca hiç karşı karşıya gelmemiş, sorun yaşamamış iki ülkenin dışişleri bakanı olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, bazı konularda görüş ayrılıkları olduğunu, sorunlar yaşadıklarını hatta ilişkilerde gerginlikler de olduğunu ancak iki bakan olarak bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inandıklarını söyledi. Alman ve Türk halklarının, baskı ve tehdide boyun eğmeyen, gururlu milletler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ilişkileri karşılıklı anlayış, diyalog ve samimi iş birliği içinde geliştirebileceklerini belirtti.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MEKANİZMALARI İŞLETMEYE BAŞLAMAK GEREK"

Bugün Antalya'daki gibi samimi bir ortamda ilişkileri geliştirme yönünde değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte iki ülke arasındaki mekanizmaları işletmeye başlatmaları gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Karma Ekonomik Komisyonu'nun tekrar yapılabilmesi için ilgili bakanlarımıza tavsiyelerde bulunacağız. İki dışişleri bakanlığı arasında istişare mekanizmaları var. Görüşmemiz gereken birçok konu var. Sadece ikili ilişkiler açısından değil bölgesel konular açısından da çalışma arkadaşlarımızın düzenli bir şekilde bu istişareleri yapmasında fayda var ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için bir taraftan güven artıcı adımlar atmamız lazım, diğer taraftan da somut adımları atmaya devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"FAYDALI ADIMLAR ATABİLİRİZ"

Her konuda hemfikir olmak zorunda olmadıklarını ancak bazen anlaşamadıkları konuları parantez içine alıp yola devam etmekte fayda olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Örneğin bugün Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci konusunda hemfikir olmak zorunda değiliz ama her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da aşmamız gerekiyor ve müzakerelere yeniden başlamamız sadece iki ülke için değil tüm Türkiye ve AB üyesi ülkeleri için kazan kazan anlayışıyla faydalı olan adımları atabiliriz.

"HER İKİMİZ DE BÖLGENİN İSTİKRARI VE GÜVENLİĞİNİ İSTİYORUZ"

Almanya ile sadece NATO müttefiki değiliz. Bugün DEAŞ'a karşı da yakın iş birliği içindeyiz. Bölgemizle ilgili konularda da tamamen görüş birliği içindeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya ve diğer konularda Türkiye ile Almanya'nın görüşleri tamamen örtüşüyor. Her ikimiz de bölgenin istikrarı ve güvenliğini istiyoruz. Ayrıca bu sorunların yarattığı göç gibi insani konular var. Bu konuda da Almanya ile bugüne kadar yakın iş birliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim ve bu konuda da görece en duyarlı ülkenin Almanya olduğunu vurgulamak isterim."

"İLİŞKİLERİ TEKRAR YOLUNA KOYMAK KONUSUNDA SAMİMİYİZ"

Bakan Çavuşoğlu, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını, karşılıklı güvene dayalı, samimi diyalog ve iş birliğini sürdürmek ve ilişkileri tekrar yoluna koyarak daha da ileri noktalara götürmek konusunda samimi olduklarını kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkilerin geleceği ve Türkiye'nin PKK ve FETÖ konularında beklentilerinin sorulmasına karşılık, terörle mücadelede Almanya ile iş birliğini özellikle DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı daha da güçlendirmek gerektiğini anlattı. Türkiye'nin bu konuda Almanya'dan beklentileri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Almanya'da hem PKK hem de FETÖ mevcudiyeti bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Almanya'da PKK ile ilgili 4 bin 500 civarında açılmış dava bulunduğunu ve bunların uzun zamandır devam ettiğini hatırlattı.

Terör örgütlerinin uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığı gibi faaliyetlerinin olduğunu da ifade eden Çavuşoğlu, Almanya'nın da bunun farkında olduğunu, bu nedenle de daha sıkı iş birliği içinde olmaları gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Almanya'nın PKK'ya karşı attığı son adımları memnuniyetle karşılıyoruz . Aynı şekilde Adil Öksüz'ün aranan kişiler listesine alınması da bunun bir adımı. Ama her iki konuda da Almanya'dan daha da beklentilerimiz var." dedi.

İki bakan basın toplantısının ardından çalışma yemeğine tarihi eski kenti gezerek geçti. Bu sırada, Çavuşoğlu, Almanya'da yaşayan Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.