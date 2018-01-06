Demek ki su kaçağı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Fransa'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı
'nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi:
(Hazinedar kararının müfettiş çalışmalarının doğal olduğunu belirterek) Açığa alma kararını eğer İçişleri Bakanlığı veriyorsa, burada demek ki bir su kaçağı var. Şu anda da bu atılan adımla alakalı olarak Ataşehir
'de ne olduysa işte burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı, onu da söyleyeyim. Açık konuşuyorum, işadamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman 'Yüzleşmeye var mısın?' dediğimizde, birçoğu kaçıyor. 'Suçüstü yapalım' dediğimiz zaman bundan kaçarsanız biz burada hakikaten görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız? Şu anda burada da böyle bir süreç söz konusu.
(İstanbul'da Elif Mina ve Miray Hira'nın babaları tarafından öldürülmesi) Bunlar cani. TV'de bunları izlediğimiz zaman medyayı mı suçlasak diyoruz? Toplum bir bunalımın içine giriyor. Ama diğer taraftan da bir ibret vesilesi acaba olabilir mi diye düşünüyoruz. Kendi yavrularını nasıl öldürürsün? Kendini öldürsen ne yazar? Hemen yorumlar başlıyor, ruhsal bunalıma girmişti vs. Ruhsal bunalıma girmeden bunu yapan da var. Toplumsal tepkiler çok önemli. Onları psikolojik sıkıntıdan çıkarmak için yakınlarının önce adımları atması gerekir. Bu noktada Diyanet'e de düşen önemli görevler var.
(İran) dün (önceki gün) süreç normalleşmeye girdi. Ruhani'nin sokak gösterilerinin kendi halkının demokratik hakkı olduğuna yönelik ifadeleri süreci yumuşatmıştır. ABD ve İsrail başta olmak üzere bazı ülkelerin içişlerine karışmasını doğru bulmuyoruz. Bu ülkelerin kendi içinde halkları karşı karşıya getirmektir. Bunu Irak'ta gördük, Irak iflah etti mi? Karıştırılan hep Müslüman ülkelerdir. Filistin aynı, Mısır aynı. Libya aynı. Bakın Tunus'u da karıştırıyorlar. Sudan, Çad, hepsi aynı. Bu ülkelerin yeraltı zenginliklerini nasıl kendilerine ait hale getirebilirler bunların adımlarını atıyorlar.
KABİNE REVİZYONU YOK
Erdoğan kabinede revizyon iddialarının sorulması üzerine, "Çok kısa bir cevap vereyim. Doğruluk payı yok" dedi.
ABD'NİN ADALETİ BUYSA DÜNYA YANDI
"Amerika şu anda çok ciddi kumpaslar zinciri içinde bir süreç işletiyor. Her tarafı adeta kendine göre yola getirmenin gayreti içinde. Örneğin son olaydan önce Amerika'ya giren Hakan Atilla herhangi bir bu tür engellemeyle karşılaşmıyor yedinci girişinde alınıyor. Dikkat edin şu verilen karar bile çelişkilerle dolu. Olayı getirdiler işte malum Sarraf konusuna. Eğer ABD'nin adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını bir defa gözden geçirmeli, aynı zamanda tahkim etmelidir. Ondan sonra da dünyaya adalet dersi vermeye kalkmasınlar. Devlete karşı darbe girişiminde bulunanları, Kendilerine tahsis ettikleri 400 dönümlük arazi içerisinde paşalar gibi yaşatacaklar, ülkemden çıkan yargı kararlarının hiçbirine saygı duymayacaklar. O zaman ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar da hükmünü yitiriyor."