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Görevden alınan başkandan Erdoğan'a teşekkür

uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı , ailesinin na çıkmasıyla ilgili problemin çözüldüğünü söyleyip 'a teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 12:33
Görevden alınan başkandan Erdoğan'a teşekkür

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

, programın konuklarından Hukukçu Uğur Poyraz'a mesaj göndererek görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazinedar, "Sayın Cumhurbaşkanı bugün talimat vermiş. Oğluma ve eşime pasaportları yarın iade edilecek. Her şeye rağmen kedisine teşekkür ederim. Bugün öğleden sonra aradılar" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

, Fransa ziyareti öncesi, "Sayın Başkan'ın ailesiyle ilgili konuda da na çıkışına hukuki bir engel olmadıktan sonra İçişleri Bakanlığı'mızın böyle bir engelleme yapacağına ihtimal vermiyorum. Bunları İçişleri Bakanımızla da konuşuruz. Gerçekten mani bir durum yoksa zaten önü de açılır." ifadelerini kullanmıştı.

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Görevden alınan başkandan Erdoğan'a teşekkür
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