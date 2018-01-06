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Macron'dan 'ye sert eleştiri

Fransa , "Türkiye- ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmak gerekiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 01:51
Macron'dan AB'ye sert eleştiri

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasından satırbaşları:

Birkaç defa hatırlattığım gibi diyalog ve ortak çalıma içersinde ilerliyoruz. Aramızda kültürel, entellüektüelve askeri ilişkilerimiz var. Türkiy'nin üyeliği bağlamında da ilişkilerimiz var. ve AHİS gibi iki uluslararası anlaşmaya bağlılığımız var. Her iki tarafta toplumlarımızın, Fransız ve Türk vatandaşlıklarını yaşarken, ikili bölgesel ve dönemsel çözmemiz gereken sorunlar var.


TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE İKİYÜZLÜLÜKTEN ÇIKMAK GEREKİYOR

İkili işbirliğimizin konularına değindik. En önemlisi terör konusuna değindik. Aramızdaki anlaşmalar gayet iyi işliyor. Terör gerçek bir risktir bunun da bilincindeyiz. bizce terör örgütüdür. Biz bununla ve her türlü terör gruplarıyla mücadele ediyoruz ve bunu sürdüreceğiz.

Macron'dan AB'ye sert eleştiri

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Macron'dan AB'ye sert eleştiri
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