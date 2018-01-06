Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Provokatör muhabir Laurent Richard FETÖ tetikçisi çıktı

Provokatör muhabir tetikçisi çıktı

‘Türkiye’nin ’a silah gönderdiği’ iftirasını atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru soran Fransız Canal Plus televizyonunun provokatör muhabiri 'ın, azılı firari ’cülerle takipleştiği ve firari terörist Can Dündar'ın ' TIR'ları' haberini başka ülkelerin liderlerine de sorduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 08:54 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 09:15
Provokatör muhabir Laurent Richard FETÖ tetikçisi çıktı

Cumhurbaşkanı ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından soru cevap bölümüne geçildi.



PROVOKATÖR MUHABİR FETÖ TETİKÇİSİ ÇIKTI

Fransız kanalının bir muhabiri 'Türkiye'nin 'a silah gönderdiğini ve TIR'larının yakalandığını' öne sürerek ağzıyla Türkiye'ye iftira attı. Soruyu soran muhabirin ise Fransız Canal Plus televizyonunun olduğu ortaya çıktı. Richard bir gazeteci gibi değil adeta FETö tetikçisi gibi davrandığı anlaşıldı. Cumhuriyet Gazetesi'nde firari terörist Can Dündar'ın MİT TIR'ları haberini baz alan Richard, Türkiye'yi yalan ve iftiralarla algı operasyonuna alet etmek için 'Türkiye'nin DEAŞ'e yardım ediyor' yalanını geçtiğimiz yıllarda diğer ülkelerin liderlerine de sorduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin Bayırbucak Türkmenlerine gönderdiği yardımı engelleyen FETÖ'nün TSK, emniyet ve yargı içerisindeki militanları MİT TIR'larını durdurarak Türkiye'yi uluslararası arenada 'teröre yardım eden ülke' konumuna düşürmek istediler. Fakat başarılı olamadılar. Ardından ise örgütün gazetecilerinden Can Dündar'a TIR'ların görüntüleri verildi. Dündar da Cumhuriyet gazetesinde bunları yayınlamıştı.

ERDOĞAN'DAN PROVOKATÖR MUHABİRE TOKAT GİBİ YANIT

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Provokatör muhabir Laurent Richard FETÖ tetikçisi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN