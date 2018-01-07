Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Millet Camisi'nde sabah namazı kıldırdı

Prof. Dr. Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde sabah namazında, "Kudüs için Duaya" programında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sabah namazını kıldırıp vaaz veren Erbaş, sabah namazının insan hayatındaki önemine değindi.

Gençliğin, insanlığın özel ve bereketli bir dönemi olduğunu vurgulayan Erbaş, Hz. Muhammed'in kıymeti bilinecek beş şeyden ilk sıraya gençliği koyduğuna işaret etti.

Erbaş, "Gençlik, milletler için en büyük zenginliktir. Şu an ülkemizde 20 milyona yakın öğrencimiz var. Bizim ülkemiz gençliğinin sayısı, pek çok ülke nüfusundan daha fazladır. İşte bu bizim için en büyük zenginliktir. Genç, Allah katında özel bir yere sahiptir." dedi.

Çocukların, gençlerin ve Müslümanların, camilerin süsü olduğunu söyleyen Erbaş, kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelendirilecek 7 sınıf insanı anlattı.

Dünya mazlumlarının Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirten Erbaş, bu doğrultuda gençleri iyi yetiştirmek gerektiğinin altını çizdi.

"KUDÜS'E, MESCİD-İ AKSA'YA ZİYARETLERE GİTMEMİZ LAZIM"

Erbaş, konuşmasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi hainlerin, işgalci zalimlerin, şurada bu camiyi bile bombalayacak kadar alçaklaştığı dönemde hain FETÖ'ye karşı burada şehit ve gazi olan kardeşlerimizin birliği ve beraberliği bu milleti kurtarmıştır. Onun için bu birlik ve beraberlik bütün İslam dünyasında hakim olursa Kudüs, Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşacaktır. Bunun için peygamberlerden bize bir hatıra olan Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgür olabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Grup grup, kafile kafile Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ziyaretlere gitmemiz lazım."

Sağlam bir inanç, güzel bir ahlak ile asil bir duruş ve aksiyona sahip olmak gerektiğine vurgu yapan Erbaş, Müslümanlara hayatın anlamını kaybetmemeleri, zamanı iyi kullanmaları, milletin değerlerine sahip çıkmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Konuşmasının ardından dua eden Erbaş, daha sonra vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.