Erdoğan Demir Kilise’nin açılışını bugün yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bulgar Ortodokslar
için tarihi önem taşıyan Demir Kilise
'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışını bugün yapacak. 7 yıl süren restarasyon çalışmasıyla tamamlanan kilisenin açılışana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da katılacak. Tamamı demirden yapılan tek kilise olan Demir Kilise Bulgar Ortodokslar için tarihi önem taşıyor. Yanan ahşap kilise yerine demirden inşa edilen ve açılışı 1898'de yapılan Demir Kilise'nin restarasyonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
yaptı. Kilisenin zemin islahı yapıldıktan sonra üç cephesi, zemine çimento enjeksiyonu ile güçlendirildi. kolanlar çelikle değiştirilip, projesine uygun olarak yeniden kaplandı. Borisov da Türkiye'nin mali yardımıyla restore edilen Demir Kilise'nin bir şaheser olduğunu belirterek "Boğaz'dan, nereden geçersen geç, altın haçlar her taraftan görünüyor" dedi. Başbakan, kilisenin yeniden açılmasını kastederek, "Bence bu, AB'nin en büyük komşusuyla ilişkilerin normalleşmesi için ek bir köprü olacaktır" ifadelerini kullandı.