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'da bugün bu yollara dikkat

'de Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş- Büyükşehir Belediye takımları arasında oynanacak olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 13:24
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat

'de Spor ve Etkinlik Salonunda bugün saat 19.30'da Fenerbahçe Doğuş - Büyükşehir Belediye takımları arasında oynanacak olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası nedeniyle saat 17.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım), Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesi - Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak.
Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine, Sarı Mimoza Sokak'tan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek.

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İstanbul'da bugün bu yollara dikkat
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