Murat Hazinedar FETÖ'den ihraç edilen polisleri belediyede işe almış!

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil görevden uzaklaştırılmıştı. Bakanlığın Hazinedar ile ilgili hazırladığı raporda dikkat çekici çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Hazinedar'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra polislikten atılan kişileri güvenlik görevlisi olarak çalıştırdığı belirlendi. Hazinedar'ın İpek Medya'ya el konulduğunda destek mesajlarının televizyonlarda yayınladığı da rapora girmişti.

YOLSUZLUK, ÖRGÜTE ÜYELİK...

Bakanlık tarafından Hazinedar'ın Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak FETÖ üyeliği ve ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması gibi suçlamalar bulunuyor.

ÖVGÜLERE 'MONTAJ' DEDİ!

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 2 Temmuz 2014 tarihindeki iftar yemeğinde yaptığı konuşmaların montaj olduğunu savundu. Hazinedar, görüntülerde elebaşı Gülen'e övgüler yağdırmıştı.

CHP'li Murat Hazinedar'dan darbe tehdidi