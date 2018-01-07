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FETÖ'nün tetikçisi 'T24' haber Müslümanları hedef aldı

FETÖ’nün medya imamları Bülent Keneş ve Abdulhamid Bilici ile mesajlaşma trafiği günlerce konuşulan Doğan Akın’ın yönetimindeki T24 internet sitesi yine bir skandala imza attı. Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda inanan insanlara karşı nefret suçuna imza atan FETÖ'nün tetikçisi site T24'ten yine çirkin bir saldırı geldi. 17/25 Aralık ihanetinden bu yana FETÖ’nün bütün algı operasyonlarında en ön safta yer alan Doğan Akın yönetimindeki sitenin skandal paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı

Giriş Tarihi: 7.1.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 15:18
FETÖ'nün tetikçisi 'T24' haber Müslümanları hedef aldı

Algı operasyonu sitesi T24 sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda resmen İslam'a kinini kustu.

Sosyal medya platformu Twitter'da İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın fotoğrafıyla paylaşımda Müslümanlara alçakça saldıran T24, "Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, hırsızlık, yolsuzluk da artıyor" ifadeleriyle İslam'a ve Müslümanlara kin kustu.

Kemalist ilahiyatçının sözlerini malzeme olarak kullanan T24'e büyük tepki geldi.

T24 Haber müslümanları hedef aldı!

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SÖZDE İLAHİYATÇIYI MALZEME YAPTILAR

Söz konusu paylaşımdan habere girildiğinde ise, kendisini Kemalist olarak tanımlayan sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın Diyanet'in internet sitesinde yer alan nikah ve bulûğ tanımlarına ilişkin değerlendirme yaptığı ifade edildi. Kılıç'ın "Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, hırsızlık, yolsuzluk da artıyor" dediği iddia edildi.

Doğan Akın’ın derdi ne?

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FETÖ'nün tetikçisi 'T24' haber Müslümanları hedef aldı
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