Haberler Gündem Haberleri FETÖ'nün tetikçisi 'T24' haber Müslümanları hedef aldı

FETÖ'nün tetikçisi 'T24' haber Müslümanları hedef aldı FETÖ’nün medya imamları Bülent Keneş ve Abdulhamid Bilici ile mesajlaşma trafiği günlerce konuşulan Doğan Akın’ın yönetimindeki T24 internet sitesi yine bir skandala imza attı. Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda inanan insanlara karşı nefret suçuna imza atan FETÖ'nün tetikçisi site T24'ten yine çirkin bir saldırı geldi. 17/25 Aralık ihanetinden bu yana FETÖ’nün bütün algı operasyonlarında en ön safta yer alan Doğan Akın yönetimindeki sitenin skandal paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı

Giriş Tarihi: 7.1.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 15:18