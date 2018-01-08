Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin sahibi ve çalışanları adliyeye sevk edildi

'ün toplantı yaptığı otelin sahibi ve çalışanları adliyeye sevk edildi

Adana'da 2016 darbe girişimi öncesi 'ün toplantı yaptığı ve darbe girişimini planladığı otel sahibiyle birlikte 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 11:22
Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin sahibi ve çalışanları adliyeye sevk edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 26 Aralık 2017 günü operasyon düzenlendi. Operasyonda otel sahibi Osman K., otel müdürü Kemal E. ve eşi Zeynep E. ile resepsiyonist Aynur K. gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada şüpheli K.E.'nin, otel müdürü olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde sohbet toplantıları düzenlemeye başladığı, örgüt adına faaliyette bulunan şahıslara ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı iddia edildi.

ADİL ÖKSÜZ 15 TEMMUZ TOPLANTISI YAPTI

Ayrıca ABD'deki elebaşını ziyarete gittiği öne sürülen otel müdürü K.E.'nin, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ lideri tarafından yapılan çağrıya uyarak Bank Asya'ya para yatırdığı, eşi Zeynep E.'nin de sosyal medya üzerinden teröristbaşı Fetullah Gülen ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları da tespit edildi. Soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün 'Hava Kuvvetleri İmamı' 'ün de beraberindeki kişilerle Adana'daki otelde 2016 yılının Mart ayı içerisinde konakladığı saptandı. Öksüz'ün burada darbe girişiminde yapılacakları anlattığı ve planlama yaptığı ileri sürüldü. Ayrıca toplantıya dönemin İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da katıldığı iddia edildi.

Öksüz'ün konakladığı süre boyunca 2 otel personelinin servis yaptığı Öksüz'ün burada örgüt toplantısı düzenlediği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın toplantıya katılanları belirlemek için otelin güvenlik kamera kayıtlarına el koydu. Polis silinen 2 yıllık kayıtları geri getirmek için çalışma başlattı. Zanlılar 14 gün boyunca sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

Adalet Bakanı Gül: Hükümetimiz Adil Öksüz ile ilgili iade talebinde bulundu

Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı



GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin sahibi ve çalışanları adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN