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Kriptolu telefonların dinlenmesi davası

Devlet büyüklerinin kullandığı, kriptoluların da aralarında bulunduğu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik, kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile eski Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () personeli 28 kişinin yargılanmasına devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 14:15
Kriptolu telefonların dinlenmesi davası

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile müştekilerden Cumhurbaşkanı 'ın avukatları Burhanettin Sevencan ve Tuğba Sağlam Eker, bazı lar ile Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, ile gerçek ve tüzel kişilerin avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, dosyaya giren belge, dilekçe ve bilirkişi raporunu tutanağa geçirdi.

Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, daha önceki celsede açıkladığı mütalaayı aynen tekrar ettiğini belirterek, tüm sanıkların atılı suçlardan dolayı tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Dosyaya gelen yeni belgelerin incelenmesi için süre isteyen sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesi ve beraatına karar verilmesi talebinde bulundu.

Suçlamaları kabul etmediklerini yineleyen sanıklar da tahliyelerine ve beraatlarına hükmedilmesini istedi.

Beyanların ardından Mahkeme Başkanı Otçu, sanıklara ve avukatlarına dosyaya giren belgelere yönelik beyanda bulunmak ve esas hakkında savunma yapmak için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- İddianame

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da aralarında bulunduğu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik, TİB ve TÜBİTAK'ta görev yapan 28 kişi hakkındaki davada, sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek, bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek veya erişilmez kılmak" suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturma, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmüş, ardından fezleke ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

İddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, eski Kalkınma Bakanı , MİT Müsteşarı Hakan Fidan, bazı eski bakanlar ve bürokratların dinlendiği ifade ediliyor.

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Kriptolu telefonların dinlenmesi davası
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