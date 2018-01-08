Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kısa dönem askerlik' açıklaması

Sabah saatlerinde meslek eğitimini daha cazip hale getirmek için "MYO mezunlarına kısa dönem askerlik" taleplerinin gündemde olduğu haberi duyuruldu.

Daha sonra Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.



Milli Savunma Bakanlığı, 2 yıllık mezunlarının kısa dönem yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



"HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE OLAN BİR KONU DEĞİLDİR"



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, meslek yüksekokulu (MYO) mezunlarının kısa dönem askerlik yapabilmesine ilişkin, "Konu sanayicilerle yapılan toplantıda gündeme gelmiştir. Hükümetin gündeminde olan bir konu değildir" açıklamasında bulundu.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir gazeteye verdiği röportajında meslek yüksekokulu (MYO) mezunlarına askerliğin kısalacağı şeklinde bir değerlendirme yaptı. Röportaj sırasında gazetecinin, "Meslek yüksekokulunu bitirene de askerlik süresinde bir indirim sağlansa, bu konuda çok yazdık" şeklindeki sorusunu Özlü, "Bu konuşulan bir konu. Sivas'ta Milli Eğitim Bakanımızın da olduğu sanayicilerle yaptığımız bir toplantıda bu konu konuşuldu. Milli Eğitim Bakanımız da not aldı. Bu konu gündemde, bilmediğimiz bir konu değil" şeklinde yanıtlamıştı.

Özlü'nün bu ifadesi meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik konusunun hükümetin gündeminde olduğu şeklinde değerlendirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konu sanayicilerle yapılan toplantıda gündeme gelmiştir. Hükümetin gündeminde olan bir konu değildir" denildi.