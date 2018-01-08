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Son dakika: Eski sahte kimlikle yakalandı

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğünce yürütülen /PDY operasyonunda eski 4. sınıf havalimanında sahte kimlikle yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 12:42
Son dakika: Eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
Valiliğinden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Çalışmalar neticesinde firari olarak aranan ve KHK ile ihraç edilen eski 4. sınıf nün dün Havalimanında sahte kimlikle yakalandığı ve sevk olduğu adli mercilerce tutuklandığı ifade edilen açıklamada, "Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.
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Son dakika: Eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
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