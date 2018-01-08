Zihnini Feto’ya adayanlardan Müslüman olmaz

Boğaziçi
Üniversiteliler
Derneği 14. Olağan
Genel Kurulu'na katılan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "FETÖ
insanların
zihinlerini kayıtsız
şartsız itaat duygusu
ile çökertirken 15
Temmuz'daki gibi vahşetlere
de yönelmiştir.
Zihnini Amerika'da
yaşayan şarlatana adayan
mankurtlardan bilim
adamı da Müslüman
da
olmaz" diye konuştu.
BU MU ÖZGÜRLÜK?
"Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmekle yerli ve milli duruş sergilemek asla birbirinin zıttı değil" diyen Erdoğan şöyle devam etti:
"Bundan birkaç asır öncesine kadar dünyanın bilim ve sanat merkezi bizim coğrafyamızdı. İbni Sina tıp doktorluğuyla, Mimar Sinan
mimari dehasıyla, Piri Reis
coğrafyacılığıyla birer kutup yıldızı gibi yol göstermişlerdir. Cumhuriyet döneminde de ülkemize kendi birikimimize sahip çıkacak küresel düzeyde pek çok bilim yuvaları kurulmuştur. Üniversitemizin temelinin yabancı bir eğitim kurumuna dayanıyor olması bu zemine oturtulmasına asla mani değildir. Çok seslilik ile kendi ülkesine yabancılık arasındaki çizgiyi bilmeden de bunu yaşatamayız.
Eğitim öğretim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hep konuşulur. Buradaki hocalarımız acaba nereye kadar pergellerini açıyorlar? Belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli fikrin savunucusu değilse kapıyı kapat, bu mu özgürlük?
PROFESÖR MÜSVETTESİ
Bilimin olmadığı yerde sadece cehalet değil, vahşet de kök salmaya başlar. Terör niye üniversitelere yerleşmiştir? Bizim yıllarımızda anarşiydi, daha sonra bu teröre dönüştü. Üniversitelerimiz, bizim huzur mekânlarımız olmalı. Oralarda kalemlerin, bilgisayarların, laptopların konuşması lazım. Selçuklu'yu yıkılışa götüren Haşhaşi dalgası, bir yanıyla cehalet, bir yanıyla vahşet kokuyordu. Bugün de Türkiye
, benzer saldırılarla karşı karşıyadır. FETÖ, insanların zihinlerini kayıtsız şartsız itaat duygusuyla çökertirken, 15 Temmuz
'daki gibi vahşetlere de yöneltmiştir. Zihnini Amerika'da yaşayan şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da, Müslüman da olmaz.
Kim ki sen düşünme, akletme diyorsa; bilin ki orada bir şeytanlık vardır. Pensilvanya. Ne diyorlar? O dediyse doğrudur. Profesör
müsveddesi var. O bize şah damarından yakındır diyor. Bize şah damarından yakın sadece Allah'tır. Bu ifade şirktir, şirk. O kim ya? Şarlatanın teki."