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Ankara'dan 'ye Osmanlı tokadı

ABD ve kuklası 'ne Ankara'dan unutamayacağı bir ders verildi. , 'nin Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu 613'üncü sokağın isminin "", 609'uncu caddenin isminin “” olarak değiştirilmesini kabul etti.

Giriş Tarihi: 8.1.2018 20:28 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 01:48
Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı daha önce Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğü'ne isim değişikliği için hazırlık yapılması talimatını vermişti. Sokağın ismi, bugün Belediye Başkanı Mustafa Tuna başkanlığında yapılan toplantısında oybirliğiyle alınan kararla değiştirildi.

Meclis, 'nin () Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu 613'üncü sokağın ismin "" olarak değiştirirken aynı sokağın girişindeki 609'uncu caddenin ismini de "" olarak değiştirdi.

Büyükşehir ekiplerinin yeni isimlerin yer aldığı sokak ve cadde levhalarını yarın takacağı belirtildi.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweet'i paylaşmış ve "İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu" demişti.

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Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı
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