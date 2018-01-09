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lı iş adamı vefat etti

'da birçok alanda faaliyet yürüten iş adamı ve Beşiktaş eski As 'nun babası , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 9.1.2018 12:05
Batmanlı iş adamı Necat Nasıroğlu vefat etti

bir süredir çeşitli rahatsızlıklarından dolayı tedavi görüyordu.

Evinde olduğu bir sırada geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan Nasıroğlu'na burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 77 yaşında hayatını kaybeden Nasıroğlu, evli ve 8 çocuk babasıydı.

NECAT NASIROĞLU KİMDİR?

1940 yılında Merkez'e bağlı Kayabağ köyünde doğan Necat Nasıroğlu, ilkokul eğitimini Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyünde tamamladı. Babasına ait tarlalarda uzun süre tarımla uğraşan Nasıroğlu, askerliğini yaptıktan sonra TPAO'ya işçi olarak girdi. 2 sene kadar işçi olarak çalışan Nasıroğlu, aldığı kamyonlarla nakliye işine atıldı. Kurduğu FER-NAS şirketler grubu ile birçok ülkede Nakliye Lojistik ve İnşaat hizmeti veren Nasıroğlu, bugün yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam etmektedir.

BEŞİKTAŞ MESAJ YAYINLADI

Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı ve mevcut başkan 'ın aile dostu'nun babası Necat Nasıroğlu vefat etti. Kulüp, vefat sebebiyle baş sağlığı mesajı yayınladı:

Beşiktaşımızın eski As Başkanı, Başkanımız Fikret Orman'ın aile dostu ve iş ortağı Muzaffer Nasıroğlu'nun babası Necat Nasıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumun cenazesi 9 Ocak Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Batman Kayabağı Köyü Camii'nden kaldırılacak ve Kayabağı Köyü mezarlığına defnedilecektir.

Camiamıza önemli hizmetlerde bulunan Nasıroğlu ailesinin acısını paylaşıyor ve sabır diliyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve Camiamıza başsağlığı dileriz.
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Batmanlı iş adamı Necat Nasıroğlu vefat etti
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