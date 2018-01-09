Batmanlı iş adamı Necat Nasıroğlu vefat etti

Necat Nasıroğlu bir süredir çeşitli rahatsızlıklarından dolayı tedavi görüyordu.



Evinde olduğu bir sırada geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan Nasıroğlu'na burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 77 yaşında hayatını kaybeden Nasıroğlu, evli ve 8 çocuk babasıydı.

NECAT NASIROĞLU KİMDİR?

1940 yılında Batman Merkez'e bağlı Kayabağ köyünde doğan Necat Nasıroğlu, ilkokul eğitimini Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyünde tamamladı. Babasına ait tarlalarda uzun süre tarımla uğraşan Nasıroğlu, askerliğini yaptıktan sonra TPAO'ya işçi olarak girdi. 2 sene kadar işçi olarak çalışan Nasıroğlu, aldığı kamyonlarla nakliye işine atıldı. Kurduğu FER-NAS şirketler grubu ile birçok ülkede Nakliye Lojistik ve İnşaat hizmeti veren Nasıroğlu, bugün yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam etmektedir.

BEŞİKTAŞ MESAJ YAYINLADI

Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı ve mevcut başkan Fikret Orman'ın aile dostuMuzaffer Nasıroğlu'nun babası Necat Nasıroğlu vefat etti. Kulüp, vefat sebebiyle baş sağlığı mesajı yayınladı:



Beşiktaşımızın eski As Başkanı, Başkanımız Fikret Orman'ın aile dostu ve iş ortağı Muzaffer Nasıroğlu'nun babası Necat Nasıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumun cenazesi 9 Ocak Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Batman Kayabağı Köyü Camii'nden kaldırılacak ve Kayabağı Köyü mezarlığına defnedilecektir.

BUGÜN NELER OLDU

Camiamıza önemli hizmetlerde bulunan Nasıroğlu ailesinin acısını paylaşıyor ve sabır diliyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve Camiamıza başsağlığı dileriz.