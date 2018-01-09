Bozdağ: Sayın Bahçeli saygın bir lider

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. MHP'nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini şimdiden açıklmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Bozdağ şunları söyledi:
Sayın Bahçeli
saygın bir lider. Dürüst bir siyaset anlayışı var. İkili oynamayan, "Hem öyle olur hem böyle olur" demeyen, Türk siyasetinde net bir duruşu olan lider. Bu kararla ilgili değerlendirme yapma hakkını kendimizde görmeyiz. AK Parti
'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti kadrolarından başka bir aday çıkmayacak. İttifak konusunda önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz.
(Yunanistan'daki darbecilerle ilgili hukuki süreç) İkinci derece iltica kurulu bir darbecinin sığınma talebini kabul etti. Ancak Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine bu karar Atina İdari Temyiz Mahkemesi'nce durduruldu. Bu önemli bir karar. Yunanistan'dan bu 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.
(Mor Beyin mağdurlarının işe iadesi) Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ByLock'a yönlendirilmiş bulunan kişiler hakkında, eğer kamudan ihraçlar varsa bunların KHK ile görevlerine iadesi talimatında bulundu. Atılmış olanlar 2 bin 138 kişi. İadeleri yapılacak.
Uyum yasaları son derece önem arz etmektedir. Özellikle 2019'da mahalli seçimlerin yaşanacak olması ve bu seçimlerde de bunların uygulanma zorunluluğu ve anayasada 1 yıllık yasak da dikkate alındığında Seçim ile Siyasi Partiler
yasalarının marttan önce Meclis'ten çıkarılmasını hedefliyoruz.
OHAL UZATILACAK
"OHAL
bir defa daha uzatılacak. Bunun usulü MGK'nın tavsiye kararı alması gerekiyor. Ondan sonra Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi gerekiyor. Önümüzdeki MGK gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu OHAL'in uzatılmasına karar verilecek ve bu da Parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir."