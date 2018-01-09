Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de THY Yurt Dışı temsilcilerini ağırladı

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yeni havalimanımızın hizmete girmesiyle. THY'nin önüne çok büyük fırsatlar çıkacaktır. Eskiden otobüslerin, kamyonların, bıçkın şoförlerin kullandığı araçların arkasında ne yazardı? "Rakibim Türk hava Yolları" . Eskiden uçak sesi duyacak olsak sırtüstü yatar geçişini beklerdik. Nereden nereye...

İşte şimdi havayolu olmaktan çıkarıp halkın yolu haline getirdik. Bu rekabeti kazandığımız için hedefler de büyümeye başladı. THY filomuzu tek bir markaya bağlı kalmadan büyüteceğiz.

Erdoğan: "THY sayesinde kimsenin boynu bükük kalmadı!"

"THY SAYESİNDE KİMSENİN BOYNU BÜKÜK KALMADI!"

THY sayesinde kimsenin boynu bükük kalmadı. Artık herkes sevdiklerine kolayca ulaşabiliyor. THY dünyanın en büyük hava yolu şirketleriyle rekabet edebiliyor.

Yeni havalimanı ile hedefimiz dünyanın her yerine ulaşmak ve THY'yi dünyanın en büyük uçak şirketi haline getirmektir.

THY, havacılık ve savunma sanayi için adeta bir okul vazifesi görmektedir.

Bugün dünyanın 120 farklı ülkesindeki, 300 havalimanına sefer düzenleyen THY dünyanın en çok noktaya uçan şirketi unvanına sahip. 12 milyar dolar değerindeki uçakları bünyesine katan şirketimizin önümüzdeki yıl hedefi de büyük. Aralık THY tarihinde bir rekordur. İnşallah önümüzdeki aylar bunun çok daha farklı olacak.

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