İnkârcı sanıkları mahrem imamlar deşifre etti

Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin darbe davasında 67 sanığın suçlamaları inkar edip yalanlar uydurarak dava sürecini bulandırma oyununu Konya'da süren TSK'daki mahrem imam yapılanmasına yönelik davada yapılan itiraflar bozdu. 100'e yakın mahrem imam hafta sonları buluştukları, örgütün talimatlarını verdikleri ve himmet topladıkları kripto subayları tek tek ifşa etti. İfşaatlarla ortaya çıkan 41 teğmen, 20 üsteğmen, 1 binbaşı, 3 yarbay, 1 albay ve 1 tuğgeneralden oluşan 67 kişilik isim listesi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahrem imamalrın ifşa ettİği askerler arasında darbecilerin Fenerbahçe Orduevi'ni bastıklarında alıkoymadan serbest bıraktıkları Tuğgeneral Cemal Akyıldız, komandoların 15 Temmuz gecesi Ankara'ya taşınması için izin veren Kıdemli Albay Erhan Baltacıoğlu, TBMM'yi bombalayan Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, Yarbay Hüseyin Yılmaz, Yarbay Engin Yetgin, teğmenler Ahmet Sarıkaya, Buğra Baldan, Eren Kaçgan, Fahri Yavuz, Ferhat Akbulut, Enes Taştan.









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