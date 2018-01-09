Tutuklu FETÖ’cü polislerin koğuşundan Feto kitapları çıktı!

Silivri Cezaevi
'nde yatan FETÖ
'cü polislerin koğuşlarında yapılan aramada Fetullah Gülen
'in tertip ve tanzim ettiği 25 kitap ele geçirildi. Kitaplarda 'terör örgütü propagandası' yapıldığı, kitapları basan yayınevinin ise KHK ile kapatıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. FETÖ/PDY mensubu eski polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer
, Arif İbiş, Hayati Başdağ, İbrahim Şener, İbrahim Şimşek, Kazım Aksoy ve Mustafa Demirhan'ın Silivri Cezaevi'nde kaldıkları koğuşlarda arama yapıldı. Bulunan Fetullah Gülen'in önsöz yazdığı 25 kitaptan biri Define Yayımevi'ne ait 'Yanık Yürekler - Yakaran Gönüller'. Kitabın tertip ve tanziminin Feto tarafından yapıldığı fakat Mustafa Yılmaz ismi ile yayınlandığı belirlendi. Kitapların cezaevine nasıl sokulduğu da araştırılıyor. Define yayınevine ait, Fetullah Gülen'in tertip ve tanzim ettiği ve kendi ismi ön planda olacak şekilde yayınlanan kitaplar hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.