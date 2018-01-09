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Abdullah ile telefonla görüştü

2. Abdullah ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, telefonda davası başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri görüştüğü bildirildi. Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda iki ülke arasındaki ilişkileri, Filistin ve meselesi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 19:23
Ürdün Kralı Abdullah ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi telefonla görüştü

, kentindeki lilerin, Müslümanların ve Hristiyanların haklarını korumak için Arap tutumunun koordine edilmesi ve çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Kral Abdullah ayrıca Filistinli kardeşlerinin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması çabalarına destek olunması gerektiğini vurguladı.

ile Sisi, Arapları ilgilendiren meselelere hizmet edecek koordinasyon ve istişareye devam etme konusunda anlaştı.

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ABD Başkanı , 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

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Ürdün Kralı Abdullah ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi telefonla görüştü
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