AB-Türkiye ilişkilerinde Bulgaristan dönemi

Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığı için Ankara'daki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde bir resepsiyon gerçekleşti. Resepsiyona, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile birlikte çok sayıda diplomat katıldı.

TÜRKİYE GENİŞLEME SÜRECİNİN DIŞINDA BIRAKILMAMALI

Bulgaristan'ın dönem başkanlığı sürecinde genişleme sürecine daha büyük bir vurgu yapılması ve bununla ilgili daha somut adımların atılmasını beklediklerini belirten Bakan Yardımcısı Şahin, "Son zamanlarda AB'nin aday ülkeler arasında bir ayrımcılık yaptığını ve daha çok Batı Balkanlar üzerinde durduğunu görüyoruz. Türkiye'nin bu genişleme sürecinin dışında bırakılması kesinlikle kabul edilemez. Türkiye'nin aday ülke olduğu unutulmamalıdır. Türkiye-AB ilişkilerinde yapıcı bir yaklaşım sadece bu bölge için değil, aynı zamanda bütün dünya için istikrara önemli katkıda bulunabilecek bir adımdır" diye konuştu.

'ORTAK BİR GELECEĞE SAHİBİZ'

Bulgaristan'dan Türkiye'nin adaylığıyla ilgili somut ve yapıcı bir yaklaşım beklediklerini belirten Şahin, "Bulgaristan'ın dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile AB arasında bir zirve düzenlemek, mevcut sorunların bu zirvede tartışılmasını ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesini sağlamak önemli bir adım olacaktır. Türkiye ve AB'nin ortak bir bölgede ortak bir geleceği olduğu unutulmamalıdır" dedi.

AB-TÜRKİYE ARASINDAKİ İLETİŞİM YOLLARI AÇIK TUTULACAK

Türkiye'nin Bulgaristan'ın yakın komşusu ve NATO müttefiki olmanın yanı sıra AB'ye aday bir ülke olduğunu açılış konuşmasında hatırlatan Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Nayenski, AB dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Türkiye ile tüm iletişim yollarının açık olması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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