ABD Suriye’de ‘terör ordusu’ kuruyor

ABD
yönetimi, Suriye
'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor operasyonlarında DEAŞ
'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasına rağmen, PYD
/PKK
'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in, 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye'de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmasının ardından ilk adım geldi. AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON
), CIA
ve PYD/PKK'nın Kandil yapılanması, 400 terör örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladı.
ADI "KUZEY ORDUSU"
Pentagon ve CIA'nın "sınır muhafızları" adı altında büyüttüğü yapıyan, terör örgütü "Kuzey Ordusu" adını verdi. Bölgedeki kaynaklar, "kuzey" ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esad rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkati çekiyor. Yeni oluşumun yüzde 70'inin PYD/ PKK'lılardan oluşması bekleniyor.
HEDEFLERİ TÜRKİYE SINIRI
Yeni oluşum, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer alan Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacak. Halep'e bağlı bu noktalar, Türkiye sınırına bakmaları ile dikkati çekiyor. Teröristler, rejim kontrolündeki toprakları kullanarak ülkenin doğusundan Türkiye sınırındaki Afrin ilçesine de sevk edilebiliyor.