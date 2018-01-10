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'deki davasında ilk katledilen Şimşek'in oğlu konuştu

'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı () terör örgütü davasının bugünkü duruşmasında, örgütün 9 Eylül 2000'de katlettiği 'in oğlu Abdülkerim Şimşek dinlendi.Şimşek, başsanık Zschaepe için en yüksek cezanın verilmesini istedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 20:17 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 22:18
Berlin'deki NSU davasında ilk katledilen Şimşek'in oğlu konuştu

Yaklaşık 5 yıldır süren davasının 403'üncü duruşması Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görüldü.

Şimşek, davanın başsanığı için en yüksek cezanın verilmesini talep ederken, örgüte yardım ve yataklık etmekle suçlanan ve tutuksuz yargılanan Carsten S'nin ise özrünü kabul ettiğini bildirdi.

Almanya'da NSU davası

Olay yaşandığında 13 yaşında olduğunu hatırlatan Şimşek, yatılı okuduğu okuldan öğretmeni tarafından Nürnberg'e gitmesi gerektiğinin söylendiğini ve hastanede babasını son kez görebildiğini belirtti.

Şimşek, şu anda kendisinin iki yaşında bir kızı olduğuna işaret ederek, ''Kızıma dedesinin Naziler tarafından katledildiğini anlatmak zorundayım.'' dedi.

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Berlin'deki NSU davasında ilk katledilen Şimşek'in oğlu konuştu
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