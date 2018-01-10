Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kitaroviç'ten ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmeleri ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu anlatan Erdoğan, "Balkanlarda barış, istikrar ve refahın yaygınlaştırılmasında Hırvatistan ile olan iş birliğimize önem veriyoruz. İki ülkenin başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda daha yakın iş birliği içinde olmalarının bölgesel barışa ve istikrara hizmet edeceğini düşünüyorum. Avrupa'nın bütünleşmesiyle bölgesel uyum ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak hedefleri paylaşıyoruz." diye konuştu.

Siyasi ilişkilerdeki olumlu atmosferin ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıtılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Gerek ticaret hacmimizin gerekse karşılıklı yatırımların artırılmasını arzu diyoruz. Ekonomik ve ticari iş birliğimizin ülkelerimizin gerçek olanaklarını yansıtacak düzeye yükseltilmesi için ortak iradeye sahibiz." dedi.

Hırvatistan'da özellikle turizm, bankacılık ve yenilenebilir enerji sektörlerinde başarıyla faaliyet gösteren Türk firmalarının bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu firmalarımızın sorunlarına ilişkin gereken desteğin verileceğine inancım tamdır. Önümüzdeki dönemde daha çok Türk firmasının Hırvatistan'a yatırım yapmasını umut ediyoruz ve bu konuda firmalarımıza gerekli desteği de sunacağız. Enerji başlığı da gündemimizde yer alıyor. İkili iş birliği imkanlarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerimizin iş birliği alanlarını araştırmaları konusunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevkidaşı Kitaroviç ile kapsamlı, yararlı ve faydalı görüşmeler yaptıklarını aktaran Erdoğan, 1 Temmuz 2013 itibarıyla Avrupa Birliği üyesi olan Hırvatistan ile Avrupa Birliği konularında iş birliği yollarını artırma konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Erdoğan, "Görüşmelerimizde ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık. Her şeyden önce siyasi işbirliğimiz önem arz ediyor, askeri iş birliğimiz önem arz ediyor, kültürel, ekonomik ticari işbirliklerimiz önem arz ediyor. Türkiye ile Hırvatistan'ın uluslararası alandaki iş birliğinin daha da pekiştirilmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

Kudüs meselesini de değerlendirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 Aralık'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kudüs'e ilişkin sunulan karar tasarının oylamasında özellikle geleceğe yönelik daha bundan sonra neler yapabiliriz, bunları da aramızda değerlendirme fırsatımız oldu. Hırvatistan'ın önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunun inanıyorum ki yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde tüm ülkelerin İsrail-Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK-HIRVATİSTAN ÜÇLÜ DANIŞMA MEKANİZMASI

Cumhurbaşkanı Kitarovic ile Balkanlardaki durumu gözden geçirerek özellikle Bosna Hersek'teki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu kapsamda özellikle Bosna Hersek'in ekonomik ve sosyal kalkınması bağlamında geleceğe yönelik projeler geliştirmek için oluşturulan Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü danışma mekanizmasının ilk zirve toplantısını önümüzdeki ay öncelikle dışişleri bakanlarımız bir araya gelmek suretiyle, ardından liderler olarak bir araya gelmek suretiyle ele alıp değerlendireceğiz. Bu diyaloğu da çok çok önemli buluyoruz zira bölge barışı için buna çok büyük önem atfediyoruz."

Erdoğan, "Terörle mücadele konusunu da Sayın Cumhurbaşkanı ile etraflıca ele aldık ve bu konuyla ilgili kendileri de FETÖ terör örgütünün Balkan coğrafyasından kökünün kazınması için çalışmalarımızı dostlarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz ve bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Görüşmelerinde Suriye ve Irak'ta devam eden süreci değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Bölgedeki yabancı terörist savaşçılar ve bölgedeki ideolojik radikalleşme tehditlerine karşı mücadelede Hırvatistan'la işbirliğine hazır olduğumuzu kendilerine vurguladım." diye konuştu.

Erdoğan, ziyaret vesilesiyle gerçekleştirdikleri verimli ve başarılı temasların iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına ve bölgede belli aktivitelerin gelişmesine vesile olacağına olan inancının tam olduğunu vurguladı.

"HIRVATİSTAN'DAN ÇOK CİDDİ BİR İTHALAT YAPTIK"

Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mevkidaşı Kitaroviç gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat gazetecinin "Bosna'da yaşayan Hırvatlarla ilgili düşünceniz, duruşunuz nedir? Bosna Hersek mevzuatında bir değişiklik yapılması gerekiyor mu bu yıl ve daha sonra yapılacak seçimler ışığında?" sorusu üzerine, Bosna Hersek'teki mevcut durumun Dayton Antlaşması ile çerçevesinin çizildiğini anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu andaki yapı tamamen Bosna Hersek'in bir yerde kendi iç sorunudur. Tabii şu anda bizim üçlü mekanizma dediğimiz dışişleri bakanlarımızın bir araya gelmesi durumu, ardından liderler olarak bizim bir araya gelişimizle orada böyle bir çalışma yapılıp ne gibi adımlar atılabilir, bunu dışişleri bakanlarımız, ondan sonra liderler bazında görüşüp, bizler de buna yardımcı olmanın gayreti içinde olacağız. Şu anda şöyle olur veya böyle olur gibi bir tespiti yapmak veya böyle bir yaklaşımda bulunmak doğru olmaz diye düşünüyorum."

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin sorulması üzerine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'in sürece ilişkin bilgi verdiğine değinerek, "2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. O da biliyorsunuz. Beşiktaş, Hırvatistan Milli Takımı'nın çok çok önemli bir oyuncusu olan Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattı. Hırvatistan içinde önemli bir ihracattı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.