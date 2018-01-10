Eski albay Toğaç'a FETÖ üyeliğinde 11 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sözde "sıkıyönetim görevlendirme listesi"nde Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanı olarak gösterilen eski kurmay albay Erdal Toğaç, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık yakınları ve avukatı katıldı. Oltu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Toğaç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.
Duruşmada son sözü sorulan Toğaç, "Suçsuzum, kalkışmadan haberim yoktu. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.
MAHKEME BAŞKANI 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASINA HÜKMETTİ
Müzekkerenin ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Toğaç'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Muş Komanda Tabur Komutanlığında görevli eski kurmay albay Toğaç, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da Elazığ'da gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.