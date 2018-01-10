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Son Dakika Haberi: Yakalanan kripto 'cüler itirafçı olmak istiyor

Son dakika haberi... Operasyonda gözaltına alınan 16'sı muvazzaf 24 asker, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'unun etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 10:47
Son Dakika Haberi: Yakalanan kripto FETÖ'cüler itirafçı olmak istiyor

Zonguldak merkezli 9 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, () Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) mensubu "kripto" askerlere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 16'sı muvazzaf 24 asker, adliyeye sevk edildi.

16'SI MUVAZZAF 24 ASKERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Zonguldak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak, , Bursa, , , Kocaeli, , Çanakkale ve 'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında FETÖ/PDY mensubu "kripto" askerlere yönelik, ardışık telefon aramaları ile maskelenen ve randevu sistemi ile buluşarak 2013-2016 yılları içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 16'sı muvazzaf 24 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

19'U ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTİYOR

Sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında ile askeri okuldan ihraç edilen öğrencilerin yanı sıra astsubay, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı ve albayın bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Bu arada gözaltına alınan 19 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği öğrenildi.

OPERASYON GEÇMİŞİ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu "kripto" askerlere yönelik, ardışık telefon aramaları ile maskelenen ve randevu sistemi ile buluşarak 2013-2016 yılları içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen muvazzaf ve ihraç edilen askerler hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Aralık'ta, Zonguldak, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu, Çanakkale ve Mersin'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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Operasyonda, KHK ile askeri okuldan ihraç edilen öğrencilerin yanı sıra astsubay, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı ve albayın bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, gözaltına alınanlara, "mahrem imamların" kullandığı ankesörlü telefonla 2013-2016'da gerçekleştirilen arama kayıtları incelenerek ulaşıldığı, konuşmaların yapıldığı bu telefonlardan 15 Temmuz 2016'ya kadar olan kayıtlarda, "mahrem imamların" ardışık aramalar yaptıklarının tespit edildiği öğrenilmişti.

"Mahrem imamların", örgüt üyesi subay, astsubaylar ve askeri öğrencilerle haberleşmek için kendilerine ait olmayan kontörlü ya da ücretli sabit hatlı telefonları kullandıkları, her aramadan sonra da farklı numaraları çevirerek arama yapıp kapattığı öne sürülmüştü.

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Son Dakika Haberi: Yakalanan kripto FETÖ'cüler itirafçı olmak istiyor
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