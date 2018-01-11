Asıl adalet Türkiye’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, FETÖ
elebaşısını iade etmeyen ABD'ye Adalet Şûrası'nda sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Kendilerinde verdikleri siyasi kararla kalkıp Türkiye
'ye meydan okumaya yöneliyorlar. Ben bunların bu tür kararlarına kesinlikle saygı duymuyorum ve bunlara da inanmıyorum. Bunlarda adalet falan yok. Adalet burada" dedi. Adalet Bakanlığı
tarafından ilk kez düzenlenen Adalet Şûrası dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Şûraya, TBMM
Başkanı İsmail Kahraman
, Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Erdoğan, şöyle dedi:
GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR:
"Hukuk başkadır, kanun başkadır, adalet başkadır. Adaletin tesisine hizmet etmeyen hukuk da kanun da toplum nezdinde hükümsüzdür. Sıkıntıdan milletimizin içini dolduran bir adalet işleyişine rıza gösterebilmemiz mümkün değildir. Onun için ne diyoruz, geciken adalet, adalet değildir.
ADALETTEN AYRILMAMIŞ BİR MİLLETİZ:
Biz 15 Temmuz
gibi tarihimizin en alçak darbe girişimi sırasında karşımızdakiler gözlerini kırpmadan milletimizi şehit ederken devletimizi ele geçirmeye çalışırken dahi adaletten ayrılmamış bir milletiz, bir ülkeyiz. Dünyanın kuralsız, en vahşi saldırısını dahi hukuk devleti ilkelerinden ayrılmadan bastırabilecek dünyada başka bir ülke tanımıyorum.
AHKÂM KESMESİNLER:
Ülkeme darbe yapanlar senin ülkene geliyor, koruma altına alıyorsun. Ama sorulduğu zaman neymiş, Batı adil davranırlarmış. Sene 99 ülkemizden kaçan malum teröristi veriyorlar mı? Bizden 12 terörist istediler, iyi niyetimizi gösterdik verdik.Bunlarda adalet falan yok. Adalet burada, burada. Bize ahkam kesmesinler. İşte en son Amerika, Rıza Zarrab
meselesini gördünüz. Bunun hukukla bir alakası var mı? Tamamıyla siyasi bir karar. Hukuka zerre kadar saygıları yok. Kendilerinde verdikleri siyasi kararla Türkiye'ye meydan okumaya yöneliyorlar. Ben bunların bu tür kararlarına kesinlikle saygı duymuyorum ve bunlara da inanmıyorum.
SAVCILARIMIZ, HâKİMLERİMİZ DİMDİK DURDU:
Darbe girişiminde dimdik duran savcı ve hâkimlerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'da yargımız vesayetçilerin değil milletin yanında yer aldı. 15 Temmuz sonrası da kendi içindeki FETÖ'cüleri temizleme konusunda en kararlı adımları atan kurumumuz yine adalet teşkilatımız olmuştur. Bugüne kadar 4 binin üzerinde FETÖ'cü hâkim-savcı görevden uzaklaştırılmıştır. Örgüt terör örgütü üyelerinin suçlarını gizlemek için 11 binin üzerindeki masum insanı ateşe atmaktan çekinmeyecek bir yönteme başvurmuştur. Farklı uygulamaların arkasına gizledikleri kodlarla bu insanları Bylock
sitesine yönlendirmişlerdir. Kurumlarımızın dikkati sayesinde bu oyun da bozulmuştur. Mevcut soruşturmaların da aynı titizlikle yapılarak masumla suçluların ayrımını mahşeri vicdanı tatmin edecek şekilde ortaya konacağına inanıyorum.
MİLLETİMDEN RİCAM:
Milletimizden ricam, adalet teşkilatımızı, özellikle hakimlerimizi ve savcılarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik ithamlara itibar etmemeleridir. Davalar sonuçlanıp kararlar ortaya çıktığında, varsa eksiği fazlası bunları hep birlikte konuşuruz, tartışırız. Bu aşamada bizlere ve milletimize düşen; sabırlı olmak, adalet teşkilatımızın işini kolaylaştırmaktır. FETÖ'cülerin adalete verdiği darbelerin tüm izlerini silene kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
"UYAP'I FETÖ'YE KAPTIRDIK"
"Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. Maalesef UYAP
gibi çok önemli teknolojiyi, bu da bir özeleştiridir, FET Ö'cülere kaptırdık. Orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar. Oradan en büyük zulmü icra ettiler."
'SONLARI YAKLAŞIYOR'
"Demokrasiyi özgürlükleri, hukuku, refahı sadece kendileri için isteyip sıra başkalarına geldiğinde başımıza en büyük faşist, en büyük sömürgeci kesilenlerin sonu yaklaşıyor. Dünya bu kadar adaletsizliği kaldıramaz. İnşallah tüm insanlık için daha adil, daha huzurlu, daha güvenli günler yakındır."