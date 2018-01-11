Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkanlığı için Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçimi kazandı.

TAHİR DOĞAÇ KİMDİR?

Tahir Doğaç, Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP tarafından aday gösterildi ve Beşiktaş'ın yeni belediye başkanı oldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu

Tahir Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi. Ekonomist olan Tahir Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesi.