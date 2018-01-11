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Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu

'ın FETÖ ve yolsuzluk kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'nin adayı Tahir Doğaç oldu. grubu ise Meclis Üyesi İsmail Akyıldız'ı aday gösterdi. Oylama sonucunda başkanlığa vekalet edecek Tahir Doğaç oldu

Giriş Tarihi: 11.1.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 17:00
Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu

'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkanlığı için Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçimi kazandı.

TAHİR DOĞAÇ KİMDİR?

Tahir Doğaç, Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP tarafından aday gösterildi ve Beşiktaş'ın yeni belediye başkanı oldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu

Tahir Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi. Ekonomist olan Tahir Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesi.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu
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