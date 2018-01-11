CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeniden düzenlenen o odaların fotoğraflarını basınla paylaştı.



CHP'li Özel Kur'an'dan rahatsız oldu



AYETTEN RAHATSIZ OLDUĞUNU AÇIKÇA İFADE ETTİ

Özel, TBMM'de, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın Başkanlık Divanında yapılan tadilatlarla ilgili yaptığı açıklamada, duvarda asılı olan, Âli İmran suresinin 159. ayetinin yazılı olduğu tabloları göstererek, "Burada elbette böyle bir tablo kendisi tarafından kullanılabilir ama bunu muhalefet partilerinin bulunduğu bölümün duvarına dayatmış." diyerek, ayetlerden rahatsızlığını dile getirdi.

AYETİN MEALİ İSE...



Ali İmran Suresinin 159. Ayetinin meali de şöyle: "Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever."



