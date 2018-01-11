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'da Türklere İslamofobik tehdit mektubu

Türklerin oturduğu evlerin giriş kapısına gamalı haçla bırakılan notta, "Eğer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir" yazıyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 14:46
Hollanda'da Türklere İslamofobik tehdit mektubu

'nın Zaandam kentindeki lerin evine İslamofobik ifadeler içeren tehdit mektubu bırakıldığı bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, komşu iki Türk ailenin evinin giriş kapısında Müslümanlara hakaret içeren bir not ile gamalı haç bulundu.

Kırmızı boya ile karalanmış giriş kapısının önünde bulunan notta "Eğer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir" ve " Müslüman geber" ifadeleri yer aldı.

Bölge polisi sözcüsü Wendy Boudewijn, olayla ilglii soruşturma başlatıldığını açıkladı. Mektuların henüz kim tarafından bırakıldığı bilinmiyor.

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Hollanda'da Türklere İslamofobik tehdit mektubu
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