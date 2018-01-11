Kılıçdaroğlu’nu susturan büyük sır ne?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Hazinedar'la ilgili konuşanlar kervanına bugün Genel Başkan Yardımcısı olan Aykut Erdoğdu da katılmış ve isyan etmişti:

"Bıçak kemiğe dayandı... Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demekten bıktım...







Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında disiplin süreci başlamalı..." Hazinedar, bu iddialara, iddia sahiplerini "ahlaksızlıkla" suçlayarak cevap verdi. Kılıçdaroğlu yine sustu. Ama daha ilginci "Kamucu-Solcu" Cihaner ve Erdoğdu'nun susmalarıydı.

Peki, genel başkan dahil CHP'lileri susturan sır neydi? Yolsuzluk ve FETÖ ilişkisi yoksa neden böyle bir kampanya yürütüldü?

Varsa gereği neden yapılmadı? Ya da şöyle diyelim: Acaba bütün bunlar, siyasetini yolsuzluk üzerine kuran bir genel başkanın kendi partisindeki yolsuzlukları saklama, üstünü örtme çabası mı? Olay bu kadar basit mi?

Yoksa arka planında daha derin ilişkiler mi var? Bu soruların cevapsız kalması ister istemez dikkatleri, Kılıçdaroğlu-belediye başkanları arasındaki "özel" ilişkiye çeviriyor.

O ilişki parasal mı yoksa FETÖ'sel mi; açıklanmadan CHP'de sular durulmayacak.

İşin en ilginç yanı, tüm bu iddialara ve tartışmalara rağmen Murat Hazinedar'ın hâlâ belediye üzerindeki iddiasını sürdürmesi... Bugün belediye meclisinde yeni belediye başkan vekilinin kim olacağı belli olacak. Hazinedar'ın CHP'lilere dayattığı iddia edilen iki isim var: Rıfat Örnek ve Merve Öztopal Küçükel... Onlar mı olacak yoksa CHP geleneğinden gelen Bülent Tatar mı? Eğer Hazinedar'ın dediği olursa o da bambaşka soruların sorulmasına yol açacak.

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