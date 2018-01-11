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PKK’yı gösterip FETÖ’ye kadro verdi

Giriş Tarihi: 11.1.2018
PKK’yı gösterip FETÖ’ye kadro verdi
FETÖ davasında tutuklu bulunan 'nin (DÜ) eski rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin yargılanmaları sürerken, iddianamede yer alan bilgi ve ifadeler söz konusu yönetim döneminde yapılan faaliyetleri gözler önüne serdi. Şüpheli ifadelerinde üniversite yönetiminde 2008 öncesinde PKK sempatizanı şahısların olduğu ve bu şahısların diğer gruplara baskı uyguladığının geçtiği belirtilen iddianamede, o dönemde bazı muhafazakâr ve milliyetçi grupların PKK sempatizanı grubun baskılarına karşı birlikte hareket etme arayışına girdiklerinin değerlendirildiği, FETÖ'nün ise bu durumu lehine kullanarak üniversitede kadrolaştığı kaydedildi. Bu dönemde 500 FETÖ elemanının kadroya alındığı ileri sürüldü. Ancak bununla birlikte PKK eylemlerinde de artış yaşandığı kaydedildi.
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PKK’yı gösterip FETÖ’ye kadro verdi
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