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'den ikinci vakası mı?

“Hak ihlali” deyip Almanya’ya firar eden Dündar’ı serbest bırakan , ’nün kalemleri ve hakkında da tahliye kararı verdi.

Giriş Tarihi: 12.1.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 12:11
AYM'den ikinci Can Dündar vakası mı?

Tutuklu yargılanan 'nün gazetecileri ve hakkında , bireysel başvurular üzerine 'hak ihlali' diyerek tahliye kararı verdi. Bu karar akıllara MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklu yargılanırken AYM'nin benzer kararla tahliye ettiği 'ı getirdi. MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklu yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül için de "hak ihlali" gerekçesiyle tahliye kararı vermişti. Dündar çıkar çıkmaz Almanya'ya firar etmişti.

TV'DE DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI

Altan FETÖ'ye ait olan ve darbe girişiminden sonra KHK ile kapatılan Can Erzincan TV'de ve Nazlı Ilıcak ile programda 15 Temmuz'dan bir gün önce darbe olacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Gazeteciler Ilıcak, Ahmet Altan'ın da bulunduğu 17 sanık hakkında açılan davada programda darbeye işaret ettikleri için darbede 'asli fail' oldukları belirtilmişti.

FETÖ'cü Zaman Gazetesi'nin başyazarı Şahin Alpay iktidarı böyle tehdit etmişti

SÖZ YEREL MAHKEMEDE

Mehmet Altan'ın yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi başka bir yargılama için Silivri'de bulunuyor. AYM'nin verdiği karar sonrası Altan ve Alpay'ın avukatlarının mahkemeye "hak ihlali" kararını ulaştırması gerekiyor. Mahkeme kararı gördükten sonra tahliye yönünde karar vereceği iddia ediliyor.

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AYM'den ikinci Can Dündar vakası mı?
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