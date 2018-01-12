Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Suriye uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile Rusya
Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye
konusundaki son gelişmeler ele alındı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri de dahil, enerji alanındaki işbirliğine değinen iki liderin, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi. İki lider, Türkiye
ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının yanı sıra, Soçi Kongresi
hakkında da görüş teatisinde bulundular..