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'dan Putin'e uyarısı

, Putin'le görüşmesinde, rejiminin 'te ve 'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, sürecinin ve 'nin başarılı olması bakımından da önem taşıdığını vurguladı.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 20:49 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 01:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Suriye uyarısı
ile Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri de dahil, enerji alanındaki işbirliğine değinen iki liderin, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi. İki lider, ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının yanı sıra, hakkında da görüş teatisinde bulundular..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Suriye uyarısı
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