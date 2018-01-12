FETÖ sanığına "örgüt yöneticiliği"nden 15 yıl hapis

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Selim Güzeller ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yoğun şekilde kullanan sanığın uygulamayla bin 829 kez bağlantı kurduğunu belirterek, mesaj içeriklerinin mahkemeye ulaştığını söyledi.

Mesaj içeriklerinde geçen "Selim" diye hitap edilen kişinin kendisinin olmadığını iddia eden Güzeller, ByLock'u indirmediği ve kullanmadığını ileri sürdü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Güzeller, "15 aydır tutukluyum, Tutuklanmasaydım bir ay sonra düğünüm yapılacaktı. Düğünüm yapılmadı. Mağdur durumdayım. Adli kontrol şartıyla da olsa tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, ByLock'u aktif şekilde kullandığı tespit edilen sanığın, "örgüt içi tayin sistemiyle birbirini silsile halinde takip eden atamalarla görevlendirildiğini ve kapatılan Bank Asyada hesabının bulunduğunu belirtti. Savcı, Güzeller'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 10 yıl hapis verdiği Güzeller'in cezasını Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 15 yıla çıkarttı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı öğrenci yurdunda çalışan Selim Güzeller Eylül 2016'da gözaltına alınmıştı. Güzeller hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.