İstanbul-İzmir 3.5 saat olacak dev proje bitiyor

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa
Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Gebze- Orhangazi-İzmir
(İzmit Körfez Geçişi
ve bağlantı yolları dahil) Otoyol
u yap-işletdevret projesi kapsamındaki çalışmaların büyük kısmı bitti. İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 433 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında yaklaşık 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı. İstanbul
ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3.5 saate indirecek Gebze-Orhangaziİzmir Otoyolu'nun yüzde 88'i tamamlandı. Proje kapsamındaki 36 viyadükten Gebze-Bursa arasında 12, Susurluk-Balıkesir- Kırkağaç arasında 3, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasında ise 2 olmak üzere 17'si tamamlandı.
3 tünel hizmete açıldı
Türkiye'deki otoyollar üzerinde "en uzun tünel" unvanına sahip olan Bursa-Yalova arasındaki 3 bin 590 metrelik 3 şeritli 2 tüplü Orhangazi Tüneli, 21 Nisan 2016'da trafiğe açıldı. Kemalpaşa ayrımıİzmir arasındaki otoyol kesimi içinde yer alan 3 bin 210 metrelik çift tüplü Belkahve Tüneli geçen yıl 8 Mart'ta, Gemlik- Bursa otoyolunda bulunan 2 bin 500 metrelik çift tüplü Selçukgazi Tüneli de geçen yıl 12 Mart'ta tamamlanarak hizmete alındı. Osmangazi Köprüsü de proje kapsamında tamamlanmıştı.
650 milyon dolar tasarruf
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viyadük, 3 tünel, 20 gişe alanı, 25 kavşak, 6 otoyol bakım ve işletme merkezi, 3 tünel bakım ve işletme merkezinin olacağı otoyol, hizmete girdiğinde, mevcut devlet yoluna göre mesafeyi 95 kilometre kısaltarak ortalama 8-10 saatlik ulaşım süresini 3-3,5 saate indirmesi bekleniyor. Bu sayede de yılda 650 milyon dolar tasarruf sağlanması öngörülüyor.