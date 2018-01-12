İttifakın amacı milli mutabakat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeye dün de devam etti. Erdoğan, AK Parti
Genel Merkezi'nde sabah kahvaltısında bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantıda Erdoğan milletvekillerine, önceki gün MHP
lideri Devlet Bahçeli
ile yaptığı görüşmenin verimli ve olumlu olduğunu kaydetti.
YERLİ VE MİLLİ DURUŞ
Partililer arasında yaşanabilecek söylem farkılıklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, kurulacak milli mutabakat ittifakının iyi anlatılmasını, konuşmalarda da yerli ve milli duruşun ön plana çıkarılmasını istedi. "Türkiye
uzun süreden beri özellikle 15 Temmuz'dan sonra milli mücadele
veriyor. Bunun için milli mutabakata ihtiyaç var. Yerli ve milli unsurlarla ortak hareket edeceğiz" diyen Erdoğan, MHP ile de yerli ve milli duruş noktasında buluşulduğuna dikkat çekti. Toplantıda vekiller eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son KHK ile ilgili çıkışını eleştirerek partiye zarar verdiğini dile getirdi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal toplantının ardından bir basın açıklaması yaptı. Ünal "İttifak, teknik meseleden ziyade milli mutabakat meselesidir. AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için üçer kişiden oluşacak komisyon kurulması düşünülmektedir. Türkiye adeta milli mücadele veriyor. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Doğal olarak da bu milli mücadele, milli mutabakatı gerektirmektedir. Biz ittifakı milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli ile yürüttüğümüz görüşmeler aynı zamanda büyük bir milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir. Türkiye'nin bugün çok ciddi anlamda milli ve yerli unsurlarının bir arada mutabakatına ihtiyaç vardır" diye konuştu. CHP
'nin milli ve yerli olmadığını belirten Ünal, "Muhalefet öncelikli olarak bu milli mutabakatın dışında Türkiye düşmanı yapıların, lobilerin sözlüğünü bıraksın. Atatürk'ün 1929'da 'milli siyaset' dediği yerli ve milli duruşu Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının alması gerekir. Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin pozisyonu yerli, milli değildir" dedi. AK Parti ile MHP arasındaki ittifak komisyonunun gelecek hafta kurulması bekleniyor. Bu arada AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili hayata geçirilecek yeni uyum yasaları için çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede ilk resmi ve kapsamlı açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı bugün yapacak.
?MHP'DEN MİLLİ MUTABAKAT KAMPI
Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin zirvesinin ardından MHP, ittifak ve uyum yasaları başta olmak Türkiye'nin gündemindeki meseleleri ele almak için 18 Mart'ta yapılacak kongre öncesinde 19-21 Ocak arasında 3 günlük kampa giriyor. Kızılcahamam'da yapılacak kampta seçimlerle ilgili MHP'nin vizyon ve hedefi ortaya konacak.
TÜRK MODELİ İTTİFAK
Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin ardından seçim ittifaklarına yol verecek çalışmalar hızlandı. AK Parti, Türk modeli ittifak üzerinde çalışıyor. İttifak modeli şöyle: "Partiler, seçimlerden önce hangi parti ile ittifak yapacaklarını YSK'ya bildirecek. İttifak yapan partiler pusulada ayrı ayrı yer alacak ancak oyları birlikte sayılacak. Modelde milletvekilliği seçiminde partiler ortak listeyle yarışa girecek. Partiler hangi ilden ne kadar milletvekili adayı gösterileceğini tespit edecek. Bir partinin güçlü olduğu yerde diğer partinin hiç adayı listede yer almayacak. Seçim beyannameleri ortak hazırlanacak."