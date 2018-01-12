FETÖ
imamları İsa İmanlı
, Hakan Kılınç
ve Muharrem Aşıcı
başta olmak üzere örgüt yöneticileri ile umre seyahatine giden karanlık avukat Fidel Okan
'ın, "Tanımıyorum" dediği imamlarla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda Fidel Okan, FETÖ'nün en önemli avukat imamlarından İsa İmanlı ile FETÖ'den aranan Bahadır kod adlı firari imam Hakan Kılınç'la birlikte görülüyor.
RLR2RA rezervasyon koduyla alınan biletler ve imamlarla seyahat ettiğini inkâr eden Okan'ı 2015'te kendi hesabından paylaştığı fotoğraflar yalanlıyor. Twitter hesabından dün iddialara cevap vermek için "Ben bu arkadaşlarımla Umre'ye gittim" diye fotoğraf paylaşan Okan o karede firari FETÖ imamı Hakan Kılınç'ın da olduğunu atlamış!
Fidel Okan, Umre seyahatinde çekilen diğer fotoğrafta bir çadırda bir yanında Hakan Kılınç diğer yanında İsa İmanlı'yla oturuyor. Kılınç'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce Ankara'da Jandarma'da ve GATA'da görev yapan bu FETÖ'cü askerlerle yüzlerce kez irtibat kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı. Ayrıca Kılınç'ın Anemon okullarına FETÖ soruşturması kapsamında el konuldu ve 11 ByLock'çu öğretmen mahrem imam oldukları için tutuklandı. Bu okulda çocuklarını okutan Günay Coşkun da FETÖ ile iltisakı nedeniyle MİT'te Sinyal İstihbarat Başkanı iken görevden alındı, şu anda tutuklu.
Fidel Okan, inkâr ettiği umre seyahatinde İsa İmanlı ve Hakan Kılınç ile birlikte çektirdiği fotoğrafı 12 Mayıs 2015'te Facebook'ta Medine başlığı ile paylaşmış.
CASUSLUK SORUŞTURMASINDA 1 NUMARA
MİT'te bu bölümün imamlığını yapan Kılınç, ayrıca İzmir Casusluk soruşturmasının bir nolu şüphelisi. Skandal fotoğrafta Okan'ın sağında görülen avukat imamı İsa İmanlı da ByLock kullanıcısı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/30185 nolu FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu. Fen bilgisi öğretmeni İmanlı, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan Ankara Sincan Cezaevi'nde yatıyor.
FİDEL OKAN'IN YALANLARI VE BELGELER
Fidel Okan'ın kripto imamlarla seyahat ettiği elimizdeki başka belgelerle de sabit. Okan, U06552835 numaralı pasaportu ile seyahat etti. İsa İmanlı'nın pasaport numarası U08305574. Hakan Kılınç'ın U10625623, Muharrem Aşıcı'nın U02773347, Hasan Hüseyin Tanrıverdi'nin U07782480, Fatih Yıldız'ın ise U10795037.
SABAH'ın ulaştığı 1 Mayıs 2015 tarihli uçak yolcu listesinde Fidel Okan'ın adı, her biri FETÖ soruşturması tutuklusu ya da firarisi olan İsa İmanlı, Muharrem Aşıcı, Süleyman Nazif Gürer, Hasan Hüseyin Tanrıverdi, Mustafa Arslan ve Akif Aşıcı ile birlikte görülüyor. Hasan Hüseyin Tanrıverdi de avukat imamlarından. ByLock kullanıcısı ve firari.
Muharrem Aşıcı 2015/4528 numaralı FETÖ soruşturmasında şüpheli. Yine seyahate katılan isimlerden Saliha Gürer 2014/37666 sayılı soruşturma kapsamında Bank Asya
hesabında para artışı tespit edilen isimlerden. Bir diğer isim olan Süleyman Nazif Gürer baş denetçi iken FETÖ kapsamında kamudan ihraç edildi. Mustafa Arslan öğretmen iken TEM daire tarafından FETÖ kapsamında gözaltına alındı. Akif Aşıcı mühendis, FETÖ kapsamında kamu görevinden atıldı, ByLock kullanıcısı ve Bank Asya hesabında para artışı tespit edilen bir isim.
Okan, seyahat kayıtlarına göre bu isimlerle birlikte 1 Mayıs 2015'te TK2123 sefer sayılı Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Ankara'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na geliyor ve buradan da TK0092 sefer sayılı uçuşla Cidde'ye gidiyor. 8 Mayıs'taki dönüşte ise Medine'den TK0105 sefer sayılı uçuşla İstanbul'a, oradan da 9 Mayıs'ta TK2192 sefer sayılı uçuş ile de Ankara'ya geri dönüyor.
KONAKLAMA SWİSSOTEL'DE ÖDEMELER BANK ASYA'DAN
Ulaştığımız diğer belgelere göre Okan, imamlarla birlikte Mekke Swissotel'de kaldı. Hece Seyahat'ten Zekeriya Tekin, 2, 3, 6 ve 2 kişilik ayrı oda rezervasyonları yaptı. Hece Seyahat'e Bank Asya'nın 1020301001 numaralı hesabından üç ayrı ödeme ile 30 kişinin seyahat masrafı 99 bin 40 TL olarak ödendi. Hece Seyahat çalışanı olarak ve seyahat biletlerini organize eden Mehmet Merd örgütün Kırıkkale il imamı çıktı.