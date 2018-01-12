Nuh Peygamber'in cep telefonu

HINCAL ULUÇ'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Örnek'in aykırı fikirleri.. Durmadan lafını kesiyor, bırakmıyor ki anlatsın. Bırakmıyor ki,dinleyelim.. Hoca "Hepsi belgeli" diyor..

Yahu birinin belgesini sor. "Göster" de.

"Kanıtla" de. Hayır.. Laf olsun torba dolsun, maksat.. Sonra da içerden emir mi geldi ne olduysa, "reklam" deyip dönüşte programı pat diye bitirdi.

Şimdi, Örnek Hoca ile dalga geçen yazarların bir teki bu programı izledi mi?. Bir bilim adamı, konusu da Deniz Bilimleri olan bir bilim adamı, Tufan'la ilgili adeta yeni bir "Tanrıların Arabaları" kitabı yazmışsa, onu okuyan tek kişi var mı içlerinde..







O zaman nasıl dalga geçiyor, alay ediyor ve aşağılıyorlar adamı?.

Daniken'le alay etti mi bunlar?.

Peki Örnek Hocanın günahı ne?. Türk olması mı?.

Dün yazdım. Hoca ile dalga geçenler, Newton Fiziğini bitiren Kuantum Mekaniği'nden haberdar mı?.

O kuantum fiziği ile, olmayacak şey yok..

O zaman ne kadar aykırı da olsa, hele bir kulak verin adama, dalga geçmeden. Hele bir okumaya teşebbüs edin Tufan kitabını.. Sonra söyleyin fikrinizi..

Benim kızdığım, öfkelendiğim, zerre bilmeden peşin hükümle saldırmak. En kolay yoldan, tiraj, reyting ve taraftar elde etmek..

"İnsanlar konuşa konuşa" dostlar!. En aykırı fikirleri bile konuşmamız, tartışmamız lazım.

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