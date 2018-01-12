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Son dakika: Yeni KHK yayımlandı! 262 kişi görevden ihraç edildi
Son dakika
: Yeni
KHK
yayımlandı! 262 kişi görevden ihraç edildi
Resmi Gazete
'de yayımlanan 697 sayılı
KHK
ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214,
TSK
'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı
Giriş Tarihi: 12.1.2018
03:38
Güncelleme Tarihi: 12.1.2018
04:44
Olağanüstü hal (
OHAL
) kapsamında 697 sayılı yeni bir
Kanun Hükmünde Kararname
yayımlandı.
Yeni Kanun Hükmünde Karaname
ile 262 kişi görevlerinden uzaklaştırıldı.
Bu kişilerden 106'sı öğretmen.
Son
KHK
ile
Milli Savunma Bakanlığı
ve
TSK
bünyesindeki 48 kişi görevden ihraç edildi.
YÖK
'e bağlı kurumlardan 60 akademisyen ve 19 idari personel
yeni KHK
ile görevlerinden uzaklaştırıldı.
Yeni KHK ile ayrıca bir televizyon ve bir radyo kanalı da kapatıldı.
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