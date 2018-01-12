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: Yeni yayımlandı! 262 kişi görevden ihraç edildi

'de yayımlanan 697 sayılı ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, 'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı

Giriş Tarihi: 12.1.2018 03:38 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 04:44
Son dakika: Yeni KHK yayımlandı! 262 kişi görevden ihraç edildi
Olağanüstü hal () kapsamında 697 sayılı yeni bir yayımlandı.

ile 262 kişi görevlerinden uzaklaştırıldı.

Bu kişilerden 106'sı öğretmen.

Son ile ve bünyesindeki 48 kişi görevden ihraç edildi. 'e bağlı kurumlardan 60 akademisyen ve 19 idari personel ile görevlerinden uzaklaştırıldı.

Yeni KHK ile ayrıca bir televizyon ve bir radyo kanalı da kapatıldı.
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Son dakika: Yeni KHK yayımlandı! 262 kişi görevden ihraç edildi
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