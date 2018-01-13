Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Engin Ardıç: Abdullah Gül olmadı başka aday verelim...

: olmadı başka aday verelim...

bugünkü “ çıktı” başlıklı yazısında muhalefetin 2019 Cumhurbaşkanı adayını ironik bir dil ile kaleme aldı. senaryolarının erkenden fiyasko ile sonuçlandığının altını çizen Engin Ardıç kendine özgü üslubu ile muhalefete yol gösteriyor.

Giriş Tarihi: 13.1.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 11:47
Engin Ardıç: Abdullah Gül olmadı başka aday verelim...

İŞTE ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Hani "teaser" yapıyorlardı ya:
"Şimdilik 'ü öne sürerek Erdoğan yandaşı yazarları yıpratıyorlar, onu geriçekip başka bir aday öne sürecekler, bununla da yandaşların barutunu büsbütüntüketecekler, sonra da en bir hakiki asıl aday ortaya atılacak, böylece kimsede ağzını açacak hal kalmayacak..."
Vay vay vay, ne yaman akıllar, ne müthiş bir strateji...
Meğerse 'mış!
Vallahi çok karizmatik.



Biz akıllı olmadığımız için aklımıza gelememişti, akıllı arkadaşlar da düşünüp bulmuşlardı ama söylemiyorlardı.
Peki nasıl olacakmış bu iş?
Babacan yüz bin imza mı toplayacakmış?
Hayır, onun "bir milyon imza toplayacağını" söyleyen manyak bile çıktı.
Yok canım, AKP cumhurbaşkanlığına onu aday gösterecekmiş, oldu bitti. Bu kadar basit.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

“Erdoğan ve Bahçeli bütün planı bozdu”

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Engin Ardıç: Abdullah Gül olmadı başka aday verelim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN