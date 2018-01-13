Engin Ardıç: Abdullah Gül olmadı başka aday verelim...

İŞTE ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Hani "teaser" yapıyorlardı ya:

"Şimdilik Abdullah Gül'ü öne sürerek Erdoğan yandaşı yazarları yıpratıyorlar, onu geriçekip başka bir aday öne sürecekler, bununla da yandaşların barutunu büsbütüntüketecekler, sonra da en bir hakiki asıl aday ortaya atılacak, böylece kimsede ağzını açacak hal kalmayacak..."

Vay vay vay, ne yaman akıllar, ne müthiş bir strateji...

Meğerse Ali Babacan'mış!

Vallahi çok karizmatik.







Biz akıllı olmadığımız için aklımıza gelememişti, akıllı arkadaşlar da düşünüp bulmuşlardı ama söylemiyorlardı.

Peki nasıl olacakmış bu iş?

Babacan yüz bin imza mı toplayacakmış?

Hayır, onun "bir milyon imza toplayacağını" söyleyen manyak bile çıktı.

Yok canım, AKP cumhurbaşkanlığına onu aday gösterecekmiş, oldu bitti. Bu kadar basit.

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