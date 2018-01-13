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Kongresi'nde gergin anlar

36. Olağan İl Kongresi'nde, CHP Başkan Yardımcısı ile bir grup arasında gerginlik yaşandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 17:01
CHP İstanbul Kongresi'nde gergin anlar

, kongrede söz alarak konuşmaya başladı. Aktaş'ın Sarıyer ilçesinde yapılan mahalle seçimlerinde usulsüzlük olduğunu iddia etmesi üzeri, Sarıyer ilçe teşkilatı üyesi bir grup slogan atarak tepki gösterdi.

"HAK, HUKUK, ADALET NEREDE" YAZILI BİR PANKART İLE YUHALADILAR

Grup, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde slogan attı. "Hak, hukuk, adalet nerede" yazılı bir pankart da açan grup, Aktaş'ı yuhaladı. Bunun üzerine divan kurulu salonda bulunanları sakinleştirmeye çalıştı.

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"İL DELEGELERİNİN GERÇEĞİ ÖĞRENMESİNE MİSAFİRLERİMİZ TARAFINDAN ENGEL OLUNMUŞTUR"

Ardından divan kurulu, tüzük gereği il yöneticilerinin kongrede konuşma hakkının olmadığını belirterek, Aktaş'ın konuşmasını bitirmesini istedi. Divan kurulunun bu sözleri salondan yoğun alkış aldı. Muharrem Aktaş ise delege sıfatıyla konuşma hakkının olduğunu belirterek, konuşmasını sürdürmek istedi. Salondan yeniden tepki gelmesi üzerine Aktaş, "İl delegelerinin gerçeği öğrenmesine misafirlerimiz tarafından engel olunmuştur" diyerek kürsüden ayrıldı.

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CHP İstanbul Kongresi'nde gergin anlar
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