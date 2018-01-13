Erdoğan: Bir haftayı bulmaz darmadağın ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Elazığ tarihinin her döneminde cesaret abidesi kahramanlar çıkarmış bir şehirdir. Bunun son örneği Fethi Sekin kardeşimizdir.

"İnsan büyür beşikte.. Mezarda yatmak için. Kahramanlar can verir. Yurdu yaşatmak için..."

NE İŞİN VAR PENSİLVANYA'DA SIKIYORSA GEL

Ne işin var Pensilvanya'da? Hadi sıkıyorsa buraya gel. ABD de seni bir yere kadar taşır FETÖ, bunu bilesin. Amerika senin kapıya koyacak. O zaman da kaçacak delik arayacaksın. Sen kaçacaksın biz de seni kovalayacağız.

34 YILDIR PKK İLE MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ

Türkiye 1984 yılından bu yana terörle mücadele yürüten bir ülkedir. En vahşi örgüt PKK'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti.

Elazığlılar vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan sevgisini önlerine alıp yürümüşler geriye dönüp bakmamışlar.

KANDİL'E KADAR GİTTİK!

Vatanımızı bölemeyecekler. Teşebbüs ederlerse tanklarımızla toplarımızla inlerine gireriz. Kandil'e kadar gittik, yetmedi daha da gideceğiz.

Biz tarihimizden ders almasını bilen bir milletiz. Sınıflarımız boyunca aktif bir politika izliyoruz. Fırat Kalkanı harekatı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık.

İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline.

KANDİL'E KADAR GİTTİK!

TEK BİR ÇAKIL TAŞINI KAPTIRMAYIZ

Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz.

SİLAHLAR BİZE KARŞI KULLANILMAYA BAŞLANDI!

Teröristin üzerine üniforma giydirince, barındığı binanın tepesine de kendi ülkenizin bayrağını dikince hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye getirilen binlerce tır ve uçak dolusu silahın bir kısmı daha şimdiden karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya başlandı.

BİR HAFTAYI BULMAZ, NASIL DARMADAĞIN EDECEĞİMİZ GÖRECEKLER

Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz, kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah'ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler.

Erdoğan: Bir haftayı bulmaz darmadağın ederiz

BU FİTNE ÇUKURUNU KAPATMAKTA KARARLIYIZ

Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar olan hatta 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha buralarda imha ederiz. Öyle veya böyle, biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız."

"Allah'ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler"