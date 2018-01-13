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Erdoğan'dan gece sürprizi

 Erdoğan, akşam saatlerinde Ak Parti İl Başkanlığı'nda toplantıya katıldı. Erdoğan ardından Etiler üzerinde bulunan adlı ünlü çorbacıya geçti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 22:42 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 01:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece sürprizi

Erdoğan'a, , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, , Başkanı Mevlüt Uysal, milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanlığından yöneticiler katıldı.


Yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan buradan ayrıldı. Restoran çıkışında Erdoğan çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki evine geçti.
'nun sahibi Cemal Sarıhan'ın, mezunları programı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çorba içmeye davet ettiği öğrenildi.


Bu arada, Erdoğan çorbacıda olduğu sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece sürprizi
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