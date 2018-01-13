Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Eski polis müdürü Yakup Saygılı ve yardımcıları sorguda

müdürü ve yardımcıları sorguda

Tutuklu müdürü ile yardımcıları ve , ABD'ye yasa dışı şekilde belge aktardıkları ve bunların 'nın yargılandığı davada kullanıldığı iddiasına ilişkin ifadelerine başvuruluyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 15:51 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 15:59
Eski polis müdürü Yakup Saygılı ve yardımcıları sorguda

Fetullahçı Terör Örgütü () dava ve soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ile yardımcıları ve , ABD'ye yasa dışı şekilde belge aktardıkları ve bunların Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 'nın yargılandığı davada kullanıldığı iddiasına ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

AA'nın aktardığı bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Saygılı, Aksoy ve Topçu, dün akşam saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tutuklu bulundukları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen Saygılı, Aksoy ve Topçu'nun, görevde bulundukları dönemde ABD'ya yasa dışı şekilde belge gönderdikleri ve bunların Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın yargılandığı davada kullanıldığı iddiasıyla ilgili ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski polis müdürü Yakup Saygılı ve yardımcıları sorguda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN