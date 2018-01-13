HDP'de Kürt-Türk kavgası büyüyor

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Kürt siyasi aktörlerinin en temel ve derin sorunu milliyetçilikle-Türkiyelilik arasında sıkışıp kalmaları. Solcuları da muhafazakârları da Kürdistani olmakla Türkiyelileşmek arasında gidip geliyor.

Kürt siyasi aktörleri, iç içe geçen Türk ve Kürt toplumlarını ortak bir tasavvurda buluşturan siyasi formülü henüz bulamadı. Yıllara uzanan bu siyasi ikilemi, PKK terörü daha da derinleştirdi. Bu yüzden HDP çizgisinin kurduğu bütün legal siyasi partiler ne Kürt partisi olabildi ne de Türkiye partisi... Böylece ortaya gücünü şiddet ve Kürt milliyetçiliğinden alan, sol, laik ideolojiye sahip, sıkıştığında emperyalist ABD ile ittifak yapan ucube bir yapı çıktı.



Bu aynı zamanda devşirme yöntemle yürütülen "Türkiyelileşme" siyasetini de anlamsız kıldı. Türkiye ve Kürt sosyolojisi şimdi o siyasetin açmazlarıyla karşı karşıya. Eski HDP Milletvekili "solcu" Hasip Kaplan'ın, ırkçılık kokan şu söylemi tam da o açmazı yansıtıyor: "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek..."

Sık sık kardeşlikten, insan haklarından, evrensel değerlerden söz eden bir aktör bir anda "Had bildiren", "Bir Türk göz dikmesin" diyebilen siyasi bir canavara dönüşebiliyor.

İşte kör milliyetçiliğin geleceği nokta bu...

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