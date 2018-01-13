"Ne yapıyorsak, Türkiye için yapıyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti kongrelerinde bir bayrak yarışı, bayrak değişimi var. Bayrak değişiyor ama hizmet aşkı, parti sevgisi asla azalmıyor." dedi.

Yıldırım, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Aksaray 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Aksaray'ın, Anadolu hikmetinin filizlenip bir çınara dönüştüğü yer olduğunu söyleyen Yıldırım, "Somuncu Baba, Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin çizgisinde Anadolu erenleri, Anadolu'nun ruhu buradadır, Aksaray'dadır. Bu çizgiyi temsil eden siyasi parti de AK Parti'dir." dedi.

Kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin önünün kesilmeye çalışıldığını dile getiren Yıldırım, "AK Parti'nin ayak sesleri, vesayet odaklarını o kadar korkutmuştu ki daha ilk anda kapatılma davası açıldı ancak buna rağmen 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde AK Parti tek başına, iş başına geldi." dedi.

"AKSARAY, MİLLETİN EMANETİNE SAHİP ÇIKTI"

Aradan geçen yıllara rağmen saldırıların asla durmadığını, sona ermediğini ifade eden Yıldırım, "Hatırlayın, 2007 seçimleri öncesi 27 Nisan e-muhtırasını gördük. 17/25 Aralık darbe girişimini, Gezi olaylarını hep beraber yaşadık. Bu da yetmedi, bu defa 15 Temmuz alçak darbe girişimini yine birlikte karşıladık. Aksaray, milletin emanetine sahip çıktı." diye konuştu.

Demokrasiye sahip çıktıklarını, hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Milletimizle el ele vererek bütün bu zorlukların üstesinden geldik. AK Parti kadroları bu milletin partisidir. AK Parti olarak 80 milyon vatan evladının, milletimizin kardeşliği için siyaset yapıyoruz. Her yaptığımızı birliğimiz, beraberliğimiz, Türkiye'nin aydınlık yarınları için yapıyoruz. Demokrasiye inanıyoruz, kimseyi de kendimize benzetme arzusunda değiliz. Türkiye özgürlüklerin ülkesidir. Buradan açık söylüyorum, herkes inandığı gibi yaşayacak, herkes inandığı gibi kendisini ifade edecek. Herkes özgürce haklarını kullanırken ülkenin, devletin bütünlüğüne riayet edecek."

"AYAKLARI YERE BASAN BİR PARTİYİZ"

Milletin her zaman kardeşlik, birlik ve beraberliğine sahip çıktığını söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizle AK Parti siyaseti arasında köprü olan, siz teşkilatımızdır. Sizlere minnettarız. Bugün 10 milyonun üzerinde üyesi olan, ülkesine ve milletine, insanlığa gönül vermiş büyük bir ailedir AK Parti. 4,5 milyon kadın üyemizle ayakları yere basan bir partiyiz. Siyaset demek ülkenin meselelerine sahip çıkmak demektir. Siyaset demek irade sahibi olmak demek, yanlışa 'yanlış', doğruya 'doğru' demektir. İşte AK Parti kadın kolları yanlışa 'yanlış', doğruya 'doğru' demek için bu çatı altında siyaset yapıyor. Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat hanımefendinin şahsında bütün Türkiye kadınlarını buradan selamlıyorum. Yaklaşık 1,5 milyon genç üyesi olan bir partiyiz biz. Ak gençlik bizim davamızın öncüsüdür, lokomotifidir. Ak gençlik, millete hizmet yolunda yürüyüşümüzün teminatıdır. Gençlerimizin ana kademelere cesaret, güç ve enerji verdiğini görüyor, bundan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'yi hep beraber layık olduğu düzeye çıkarmak bizim boynumuzun borcudur."

Parti yönetiminde bugüne kadar görev alanlara teşekkür eden Yıldırım, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'a görevinde başarı dileyerek şunları söyledi:

"AK Parti kongrelerinde bir bayrak yarışı, bayrak değişimi var. Bayrak değişiyor ama hizmet aşkı, parti sevgisi asla azalmıyor. Bu, salonlardaki 4 çarpı 4 bayrak yarışına benzemiyor. O yarışlarda biliyorsunuz ne olur? Bayrağı biri getiriyor, yolun yarısında bir başkasına veriyor. Bayrağı verdiği koşmaya devam ediyor. Bayrağı teslim eden de olduğu yerde duruyor ama AK Parti'de öyle değil, bayrağı veren de bayrağı alan da birlikte koşmaya devam ediyor. Aynen Abdulkadir Karatay gibi aynen Hüseyin Altınsoy gibi. İşte ikisi de burada, ikisi de AK Parti için gelecek için çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyor."

"2019 SEÇİMLERİ ÖNEMLİ"

Aksaray'ın bütün seçimlerde AK Parti'yi açık ara birinci çıkardığını söyleyen Yıldırım, Aksaraylıların 2007 referandumunda yüzde 86 oranında destek verdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74 oranında, Aksaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verdiklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"1 Kasım'da yüzde 72'ye varan desteğinizi sürdürerek 'Durmak yok, yola devam' dediniz. Aksaray, 16 Nisan'da yüzde 75,5 oranında 'Evet' diyerek kendine yakışanı yaptı, çok güzel destek verdi. 2019 seçimleri önemli. 2019 seçimlerinin diğer seçimlerden önemli bir farkı var. 16 Nisan 2017'de yaptığımız değişikle 2019 seçimlerinde artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girecek. Ne demek? 2019'da önce belediye seçimleri var. Mart'ta belediye seçimlerini yapacağız. Belediye seçimlerinde Aksaray yeniden 'Durmak yok, yola devam' diyecek.

Daha sonra Kasım'da cumhurbaşkanlığı seçimi var. Aynı gün milletvekili seçimleri de var. Bu yeni bir sistem, aynı gün yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi artık millet tarafından yapılacak. Bunun için yüzde 50'den fazla oy lazım. Çıtayı yükselttik. Aksaray çıtayı yükseltti, zaten Aksaray'ın çıtası hep yüzde 50'nin üzerinde gidiyor ama Aksaray çıtayı daha da yükseltirse Türkiye'nin çıtası da yükselir. Onun için size büyük iş düşüyor gençler. Hanımefendiler, AK Parti'nin başarısında, seçimleri kazanmasında en büyük kahramanlardan biri yüzümüzün akı ak kadınlarımızdır. 2019'a hazır mıyız? İnşallah bu seçimlerde de yeni bir destan yazacağız."